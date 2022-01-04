Akşam Postası / 4 Ocak 2022

Kur korumalı TL: Nebati, ‘İlgi yüksek’ diyor ama verdiği rakam tersini söylüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL vadeli hesaplar ve dolar kurundaki hareketler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Her 10 kamu çalışanının altısı yoksulluk sınırının altında

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), kamu çalışanlarının yüzde 59’unun hane gelirinin yoksulluk sınırının altında kaldığını bildirdi.

Merkez Bankası şapkadan 130 milyar lira çıkarmış

Bilançosu 70 milyar TL’de zararda gözüken Merkez Bankası’nın, 2021’in son gününde ‘nereden geldiği anlaşılamayan’ 130 milyar TL’lik bir kar yazdığı, böylece bilançosunu 60 milyar TL artıya geçirdiği ortaya çıktı.

Araştırma: En beğenilen siyasetçiler kimler?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre beğeni düzeyi en yüksek isim, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Sigaraya 4 lira zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Philip Morris Marlboro grubuna 4 lira zam geldiğini duyurdu.

Dükkanına kilit vuran tekelci isyan etti: Ürün alamıyoruz

Görsel: ANKA

Dükkanına kilit vuran tekel bayisi sahibi Ali Rıza Çelik, “Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor” dedi.

Demirtaş, Twitter’dan Fox TV’ye ‘bağlandı’: Zulüm var ama umut da var

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ”Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler” diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Hekimler bordrolarıyla sordu: 2 bin 704 lira maaş olur mu?

Fotoğraf: Twitter

Maaşlarının düşük olduğuna inandırmakta güçlük çeken hekimler bordrolarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkan vekilleri, Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ve AKP, MHP, CHP, İYİ ve HDP genel merkezlerine faksladı.

DSÖ’den Omicron’la ilgili ‘iyi haber’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, Omicron varyantının üst solunum yollarını etkilediği ve daha önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair her geçen gün daha fazla kanıt ortaya çıktığını söyledi.

Eski nesil BlackBerry’ler için yolun sonu

2000’li yılların popüler akıllı telefon markası BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi bugün itibariyle sonlandırdı.

İçişleri: Terörist sayısı 156’nın altına düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 557 ‘terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı’na göre ‘Türkiye’deki terörist sayısı’ 156’nın altına düşmüş.

Şahan Gökbakar tweet atınca bakanlığın aklına geldi: Yangın uçakları nerede?

Komedyen Şahan Gökbakar dün Twitter’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Amfibik yangın uçakları konusunda herhangi bir adım attınız mı” diye sorduktan sonra, bakanlık bugün açıklama yaptı.

Hahamların Saray ziyaretinden detaylar: Erdoğan’dan KKTC’de sinagog sözü

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de ağırladığı haham heyetine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sinagog sözü verdiği belirtildi.

Taliban, vitrin mankenlerinin kafasını kesmeye başladı

Afganistan’da, 31 Aralık’ta vitrin mankenlerinin başlarını sergilenmesine yasak getiren Taliban, mağazalardaki cansız mankenlerin kafalarını kesmeye başladı.

İsrail’de eşcinsel çiftler taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olabilecek

İsrail eşcinsel çiftlerin ve bekar erkeklerin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmasının önündeki yasağı kaldırıldı.

2022’de vizyona girmesi merakla beklenen filmler

2020-21 yılları Covid-19 salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. Ancak 2021 yılında çıkması planlanan çoğu filmin vizyon tarihi 2022’ye ertelendiği için bu yıl, sinema açısından çok daha zengin olacak.

Sekiz yıl Facebook’ta romantik ilişki yaşadığı ‘adam’ın ‘kuzini’ olduğunu öğrendi

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan bir kadın, sekiz yıl sanal ortamda ‘romantik bir arkadaşlık’ kurduğu kişinin ‘kuzini’ olduğunu anladı. Ve, büyük hayalkırıklığı yaşadı.

‘Don’t Look Up’ filminde hükümetin ‘Rahatlamak için arayın’ diye verdiği numara seks hattıymış

‘Don’t Look Up‘ filminde yaklaşmakta olan felaketle ilgili vatandaşlara “Rahatlamak için arayın” diye verilen numaranın seks hattına ait olduğu ortaya çıktı.