Sigaraya zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, birçok sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne dün yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti.

Aybaş, yeni tarifeleri Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre Marlboro Red/Touch 25 lira olurken, Marlboro Touch Blue/Gray/White 24 liraya yükseldi. Parliament 25 lira 50 kuruşa, Murattı ise 23 liraya çıktı. Lark 22, Chesterfield 21 lira 50 kuruş oldu.

Winston Blue 23 liraya yükselirken, Camel Box 22 lira oldu.

Kent D-Range grubu 22 liraya, Kent Blue/Grey/White 23 liraya, Kent Slim 25 liraya yükseldi.

Davidoff 25 liraya yükselirken, West 21 lira oldu.