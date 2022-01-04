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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası, 19 yılın en yüksek enflasyonunu nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası (MB) aralık ayı fiyatlarına dair değerlendirmesinde döviz kurunda yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08’i buldu. Bu, Eylül 2002’den (37,05) beri en yüksek oran. TÜİK, kasımda yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak hesaplamıştı.


Artış, Arjantin hariç tüm G20 ülkelerindeki ‘yıllık’ artıştan fazla.

Yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda yükseldiğine vurgu yapan MB, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının temel mal ve gıda alt grubundan geldiğini belirtti.

Değerlendirmede bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği ve kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığı belirtildi.

‘Otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekti’

Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artışın dikkat çektiğine işaret eden MB, gıda grubunda ise yıllık enflasyonun taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrettiğini, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kaydadeğer bir oranda yükseliş görüldüğünü aktardı.

Enerji fiyatlarında döviz kuru etkisi

Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerileme izlendiğini belirten MB, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışların devam ettiğini vurguladı.

Hizmet grubunda ise yükselişlerin genele yayıldığı ve özellikle lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanmanın gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olduğu belirtildi.

TL’deki değer kaybıyla üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlendi

MB’nin değerlendirmesine göre TL’deki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlü seyretti: ”Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergeleri olan B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri belirgin bir yükseliş gösterdi.”

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