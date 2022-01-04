İsrail’de eşcinsel çiftler taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olabilecek

İsrail eşcinsel çiftlerin ve bekar erkeklerin taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmasının önündeki yasağı kaldırıldı.

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İsrail Yüksek Mahkemesi’nin yasağı sona erdirme kararını onaylamasıyla ülkedeki LGBTİ+ bireylerin eşit haklara sahip olması için önemli bir adım atılmış oldu.

Sağlık bakanı kararı ‘İsrail’deki LGBTİ+ hakları mücadelesi için tarihi bir gün’ olarak nitelendirdi ve herkesin taşıyıcı annelik haklarına eşit erişimi için genelgenin yayınlandığını duyurdu.

Ülkedeki LGBTİ+ topluluğu heteroseksüel çiftlere ve bekar kadınlara tanınan taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olma hakkı için uzun yılladır mücadele veriyordu.