Erdoğan’dan ‘Orta Çağ’ çıkışı: Kılıçdaroğlu bedelini ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi eğitimine yönelik kullandığı “Orta Çağ zihniyeti” sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasında “Bunun bedelini ödeyecek” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 29 Aralık’ta yaptığı konuşmasında, eğitim politikalarını eleştirerek şunları söylemişti: “Eğitimde birlik var, kanunu var. Okul öncesi eğitim Diyanet’in işi mi Milli Eğitim’in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, bilimin B’si, fiziğin F’si, matematiğin M’si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var; ne de Anayasa’ya uygunluğu var.”

Partisi AKP’nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, bu sözlere şöyle tepki gösterdi: “Asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetindir. Asıl gerici olan Orta Çağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır”.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da boş geçmeyen Erdoğan şöyle konuştu: “Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız kurana sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çok açık ve net söylüyorum, CHP genel başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynanarak savuşturulamaz.” Erdoğan, CHP liderini milletten ve Diyanet camiasından özür dilemeye davet etti.

Erdoğan sözlerinin devamında da, “Utanmadan sıkılmadan sokağa döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz’u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz’da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız” sözlerini kaydetti.