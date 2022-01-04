Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesini istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özür dilemesini talep etti.

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, ‘ağzının dikişleri patlamış CHP’li bir grup başkanvekili’nin Kuran kurslarına “Ortaçağ zihniyeti” diyerek ‘ucuz, köhne ve din dışı bir bühtanda bulunduğunu’ ifade etti.

Bahçeli, “Ya Ortaçağ’ı bilmiyor ya da Kuran’ı” derken, ‘klasik ve klişeleşmiş CHP üslubunun nüksettiğini’ öne sürdü.

MHP lideri şöyle devam etti: “İman nasip işidir, Allah’ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir. Ancak dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız edepsiz sözden dolayı CHP genel başkanının aziz milletimizden derhal özür, Allah’tan da af dilemesini bekliyoruz. Din bilmezler, Diyanet tanımazlar. Cuma namazını da kazaya bırakan bu zihniyet işte bu bozuk CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah bunlardan milletimizi de ülkemizi de korusun. Kuran’ı Kerim’e haşa kara çalmaya teşebbüs etmek köksüz ve kifayetsiz gevezenin en büyük günahlarından birisidir.”

MHP liderinin açıklamasından satır başları şöyle:

* Yunanistan’ın silahlanma yarışı, Ege’de uluslararası hukuku çiğnemesi, hazmedilmesi mümkün olmayan hamlelerdir. Ege Denizi’ne fitne serpiştirenlerin sonu hezimettir. Yunanistan savaş gemisine fazla güvenmesin. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.

* Suriye kangrene dönüşmüştür. Suriye’de iç huzur hakim olmadan Türkiye güvenli olamaz. 2022’de terörün kökü kazınacaktır.

* HDP demokrasinin yüz karasıdır, HDP ile gelecek düşleyen, ittifak kuran hangi parti varsa suç ortağıdır. Sözde milletvekillilerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı, mahkeme önüne çıkarılmalı.

* İBB’de işe alınan kişilerden 557’sinin terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddiası üzerine, İçişleri Bakanlığı’nın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri bakanımızı karalamaya yeltenenler, utanmaz yüzleriyle Türkiye’nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Çok ciddi iddialar teftiş edilmesin mi? Lafı ortaya attım, isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir?

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demedi ise suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa, daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı her durumda sorumludur.

* İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir.