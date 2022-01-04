Araştırma: Erkek cerrahın ameliyat ettiği kadının ölme ihtimali yüzde 32 daha fazla

Geniş çaplı bir araştırma, erkek bir cerrah tarafından ameliyat edilen kadının ölme, komplikasyon yaşama ya da yeniden hastaneye yatırılma ihtimalinin kadın cerrahlara kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

1,3 milyon hastayla yapılan araştırmada kadın cerrah yerine erkek cerrahın yaptığı operasyonlarda kadınların kötü sonuç yaşama ihtimalinin yüzde 15, ölme ihtimalinin yüzde 32 daha fazla olduğu görüldü.

Araştırmada 2007-2019 yıllarında Ontario eyaletinde operasyon geçiren 1 milyon 320 bin 108 hasta ve ameliyatı yapan 2 bin 937 cerraha dair kayıtlar analiz edildi. Operasyonlar arasında kalça diz ameliyatları, apandisit, safra kesesinin yanısıra bypass, beyin ameliyatı gibi daha komplike olanlar da vardı.

Her bir ameliyat için hem cerrahın hem hastanın cinsiyeti ve prosedürün nasıl geçtiğine dair sonuçlara bakıldı.

Erkeklerin kadın veya erkek cerrah tarafından ameliyat edilmiş olması fark etmeksizin aynı sonuçları yaşadığı görüldü. Kadınlarda ise erkek cerraha kıyasla kadın cerrahın ameliyat etmesi durumunda daha iyi sonuçlar elde dildiği saptandı.

Türünün ilk örneği olarak sunulan ve JAMA Surgery tıp dergisinde yayınlanan araştırmada erkek cerrahların ameliyat ettiği kadınların yüzde 16 daha fazla komplikasyon, yüzde 11 daha fazla yeniden hastaneye yatış riski ve yüzde 20 daha fazla hastanede kalma olasılığı olduğu görüldü.

Araştırmanın yazarlarından Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. Angela Jerath elde edilen verileri şöyle değerlendirdi: “Bulgular kadın hastalar için gerçek dünyadaki tıbbi sonuçları yansıtıyor ve erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla komplikasyon, hastaneye yeniden yatış ve ölüm olarak kendini gösteriyor. Kadın hastalarda başarısızlığa uğrandığını ortaya koyduk. Sonuçlar endişe verici çünkü cerrahın cinsiyetinden bağımsız olarak hastalarda elde edilen sonuçlarda cinsiyetine bağlı bir değişiklik olmaması gerekiyor.”

Jerath makro düzeyde de sonuçların endişe verici olduğuna dikkat çekerek “Kadın bir cerrah ameliyat yaptığında, yaş, kronik hastalıklar gibi faktörler hesaba katıldığında dahi operasyonun sonuçları özellikle kadınlar için daha iyi” dedi.

Bulguların her iki cinsiyet de aynı teknik tıp eğitiminden geçiği için erkek ile kadın cerrahlar arasındaki teknik farklarla açıklanamayacağına dikkat çeken Jerath olası nedenleri şöyle sıraladı: “Cerrahların ‘bilinçaltına, derinden kökleşmiş önyargılara, stereotiplere ve tutumlara göre hareket etmesine‘ neden olan ‘örtülü cinsiyet önyargıları’ bir açıklama olabilir. Cerrahların operasyon öncesi hastalarla yaptığı görüşmelerde kadın ve erkeklerin iletişim becerilerindeki farklar da faktörlerden biri olabilir. Bir diğer etken de kadın ve erkek doktorların çalışma tarzı ve karar verme aşamasındaki farklılılar olabilir.“