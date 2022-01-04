Hekimler bordrolarıyla sordu: 2 bin 704 lira maaş olur mu?

MESUDE ERŞAN

Maaşlarının düşük olduğuna inandırmakta güçlük çeken hekimler bordrolarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkan vekilleri, Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ve AKP, MHP, CHP, İYİ ve HDP genel merkezlerine faksladı.

Bordrolarda, uzman hekim maaşı 5 bin 552, aile hekimi maaşı 2 bin 704, işyeri hekimi maaşı 3 bin 208, asistan hekim maaşının ise 4 bin 946 lira olduğu görülüyor.

Emekleri ve uzun süren eğitimlerinin karşılığını alamayan hekimler, asgari ücretin altında kalan bordrolarını kanıt olarak ortaya koydu. Koşullarını iyileştirecek düzenlemelerin bir an önce Meclis’e getirilmesini isteyen hekimler, oyalama değil haklarını istedi.

Fotoğraf: Twitter

Zammın reklamı var, kendi yok!

Diken’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “En yakınlarımızdakiler bile iyi maaş aldığımızı düşünüyorlar. Hekimlerin çok para kazandığı, çok iyi şartlarda yaşadığı algısı, özellikle hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından yaratılıyor. Yakınlarımız bile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu, reklamını yaptığı gibi maaşlarımıza 2 bin 500-5 bin lira zam yapıldığını sanıyor. Halbuki maaşlarımız sizlerin tahmin edemeyeceği, ‘Yok o kadar da değildir’ diyeceğiniz kadar düşük” dedi.

‘Açlık ve yoksulluk sınırına geldik’

Eroğulları hekim bordrolarını gören siyasetçilerin inanmayacaklarını ama teyit edebileceklerini söyledi: “Maliye Bakanlığı’nın verilerinden yararlanabilirler. Hekimler onur kırıcı rakamlara çalışıyor. Hekimler yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaya başladı. Dayanacak gücü kalmadı. Asgari ücretle aralarında hiçbir fark yok artık. Siyasiler konuyu ve bir an önce Meclis’e getirmeli.”

Tek sorunlarının maaşları olmadığını belirten Eroğulları, şöyle devam etti: “Çalışma şartlarımız çok kötü. Sağlıkta şiddet rutinleşti, ‘Doktor dövme serbestimiz var’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolasıyla sağlıkta şiddet yasası, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması, salgın döneminde yıpranma payımızın 12 aya dört ay olacak şekilde yapılması, ek gösterge talebi, hekimin maaşının yoksulluk sınırının en az üç katı olması gibi taleplerimiz var.”

Döner sermaye bordroya, emekliliğe yansımıyor

Kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan hekimler hastane gelirlerinin paylaştırılmasından, performansına göre pay alıyor. Ancak her hastanede döner dağıtılmadığı gibi her hekim dönerden pay alamıyor. Döner sermaye payları bordrolarına, dolasıyla emekliliğe yansımıyor. Eroğulları, “Hastane hekimleri performansı zorlayarak kazanıyor. Gelirleri iyi değil. Bundan da belli bir miktarda dağıtıyor. Eklemelerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama onun da garantisi yok. Geçen ay aldığımızı bu ay alamıyoruz. Bir sonraki ay ne maaş alacağımızı bilmiyoruz. İnsanca yaşayacak ve emekliğe yansıyacak ücret talep ediyoruz. Bu enflasyon yüzde 70-80’lerdeyken göstermelik zamlarla geçiştirilemez”

Asistan hekim geçinmek için hayatını tehlikeye atıyor

2021’de yurt dışına gidebilmek için TTB’den iyi hal belgesi isteyen hekim sayısının 1405 olduğunu vurgulayan Eroğulları, “Yazık bu gençlere” dedi.

Asistan hekimlerin de zor koşullarda yaşadıklarını belirten Eroğulları, şöyle devam etti: “Nöbet dönüşü trafik kazasında bir meslektaşımız trafik kazasında vefat edince asistan hekimlerin 24 saatlik nöbetten sonra dinlenmeleri için sağlık bakanlığı ile görüştük. Bakanlık bu görüşümüze katıldı. Ancak asistan hekimler, aldıkları maaşların yetmediğini, hiç olmazsa ev kiralarını ödemek için nöbet ücretlerine muhtaç olduklarını söyledi. Bir hekimin geçinebilmek için hayatını tehlikeye atması çok trajik bir durum.”

Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, geçen aralı’ta ülke gündemine getirilmişti. Ancak TBMM’ye getirildikten sonra geri çekilmişti. Görüşmelerin 21-23 Aralık 2021 tarihine ertelendiği belirtilse de bu konuda şimdiye kadar hiçbir gelişme olmadı. Eroğulları, “Geri çekilen yasa tasarısı çok kısıtlı, özellikle emekli hekimlerde iyileşme yaratan bir düzenlemeydi. Ama iktidar ona bile tahammül edemedi. Teklifin bütün hekimleri ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere geliştirileceğini düşünürken geri çektiler. Bunun da biran önce meclise getirilmesini bekliyoruz” dedi.