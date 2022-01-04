Günlük vaka sayısı 55 bine dayandı!

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 724 vaka, 137 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 561 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 45 bine dayanmıştı.

Türkiye’de vaka sayısı en son 22 Nisan 2021’de 54 bin 791 vakayla 50 binin üstünü görmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır.”