2022’de vizyona girmesi merakla beklenen filmler

2020-21 yılları Covid-19 salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihinin ertelenmesine neden oldu. Ancak 2021 yılında çıkması planlanan çoğu filmin vizyon tarihi 2022’ye ertelendiği için bu yıl, sinema açısından çok daha zengin olacak.

Diken, Beyaz Perde’de Türkiye’deki kullanıcılar tarafından en çok aranan filmleri derledi.

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında

Sherlock dizisinde yıldızı parlayan Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Doktor Strange’in maceraları kaldığı yerden devam ediyor. 6 Mayıs’ta vizyona girecek filmin fragman ‘Avengers’ (Yenilmezler) tartışmasını da alevlendirdi. Iron Man (Robert Downey Jr) ve Kaptan Amerika’nın (Chris Evans) Endgame (2019) ile seriye veda etmesinin ardından, Avengers ekibinde liderliği kimin alacağı tartışılıyor ve bu Strange olabilir.

The Batman

Başrolünü Britanyalı oyuncu Robert Pattinson’ın oynadığı film The Batman, 4 Mart’ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Matt Reeves’in yer aldığı filmin yeni fragmanında Zoe Kravitz’in canlandırdığı ‘Catwoman’ karakteriyle Pattison’ın canlandırdığı ‘Batman’ karakterinin diyalogları öne çıkıyor.

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas

Çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen çizgi filmlerini beyaz perdeye taşıyan TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan sinema filmini, 7 Ocak’ta seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Benden Ne Olur?

Aslı T. Kızmaz’ın aynı isimli romanında uyarlanan film, Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor. Filmin başrolünü Hazal Kaya üstleniyor. Film 14 Ocak’ta sinemalarda.

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları

Sihir geri dönüyor! Film, J.K. Rowling’in yarattığı ‘büyücülük dünyası’ndaki en son macera. Profesör Albus Dumbledore (Jude Law), güçlü Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’ın (Mads Mikkelsen), büyücülük dünyasını kontrol etmek için harekete geçtiğini öğrenir. Tek başına onu durduramayacağından, bir ‘büyüzoolojist’ olan Newt Scamander’ı (Eddie Redmayne), büyücüler, cadılar ve cesur bir fırıncıdan oluşan bir takımı yönetmekle görevlendirir. Bu tehlikeli görev için eski ve yeni canavarları bir araya getiren takım, Grindelwald’ın büyümekte olan ‘çiçekler birliği’ ile çarpışacaktır. Ama, riskler bu kadar yüksekken, Dumbledore daha ne kadar kenarda kalabilir ki?

Senenin en sağlam kadrosuna sahip olan film 15 Nisan’da aramızda.

The King’s Man: Başlangıç

Eggsy ile Harry’nin maceralarını takip ettiğimiz serinin orijinal hikayesi ‘The King’s Man’, Ralph Fiennes’in hayat verdiği Oxford Dükü ile ‘Beach Rats’ filmiyle adını duyuran Harris Dickinson’ın canlandırdığı Conrad’ın, bildiğimiz anlamıyla Kingsman’in ilk yıllarında dünyayı tehdit eden kötücül bir güce karşı koymaya çalışmaları anlatılıyor.

7 Ocak’taki seanslar için yerleri şimdiden ayırın.

Avatar 2

İlk filmiyle sinema tarihinde yeni bir kapı açan Avatar’ın ikinci filmi için 16 Aralık’a kadar beklemeniz gerekiyor. İkinci film James Cameron’un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.

Garip Bülbül

‘Ayla’, ‘Müslüm’ ve ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ adlı filmlere imza atan Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Garip Bülbül: Neşet Ertaş’ filminin galası, 2 bin 500 kişilik saz sanatçısının katılımıyla 25 Eylül 2022’de Kırşehir’de düzenlenecek. Sanatçı Erol Parlak yönetiminde, usta sanatçının üç eserini hep birlikte yorumlayarak rekor denemesi yapılacak. Filmde Ertaş’ı, Abdal geleneğini sürdüren iki ozan canlandıracak.

Kayıp Şehir

Kayıp Şehir, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Yazar, şehri bulmak için kendisini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur. Filmin oyuncuları arasında Harry Potter serisinden tanıdığımız Daniel Radcliffe de bulunuyor. Film 25 Mart’ta vizyonda.

Dilberay

Film, 29 Nisan 2019 yılında hayata veda eden sanatçı Dilber Ay’ın hayat hikayesini konu ediyor. Ketche’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Dilber Ay’a Büşra Pekin hayat veriyor. Dilberay’ı şubat ayının ilk haftasında izleyebilirsiniz.