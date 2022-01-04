Türkiye’de Omicron’un yükselişi: Vaka sayısı iki haftada iki kattan fazla arttı

Türkiye’de Omicron varyantının görülmesinin ardından vaka sayısı ve testlerin pozitiflik oranı iki haftada iki kattan fazla artış gösterdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık’ta Türkiye genelinde altı Omicron vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, aralık ayında toplam 686 bin 962 Covid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 22 bin 160 oldu.

Aralık ayının 20’sinde 18 bin 762 olan vaka sayısı, 28 Aralık’ta 32 bin 176’ya yükseldi. Böylece 19 Ekim 2021’den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 binin üstüne çıktı.

Vaka sayısının 31 Aralık’ta 40 bin 786’ya yükselmesiyle 28 Nisan 2021’in ardından sekiz ay sonra 40 binin üzerine de çıkıldı.

3 Ocak’ta ulaşılan 44 bin 869 vaka sayısı ise 20 Aralık’taki 18 bin 762’in iki katının üstünde.

Pozitiflik oranı yüzde 12’yi geçti

Omicron varyantının görülmesinin ardından ülke genelinde vakaların artmasıyla Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı da çıktı.

20 Aralık’ta her 100 kişiden 5,34’ünün Covid-19 testi pozitif çıkarken, bu sayı 27 Aralık’ta 7,20’ye yükseldi.

Pozitiflik oranı 31 Aralık’ta yüzde 10,95 olarak kayıtlara geçerken, 3 Ocak’ta yüzde 12,16’ya çıktı. Böylece Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı da iki haftada iki katın üstüne çıkmış oldu.