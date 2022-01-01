Omicron’un yükselişi: Avrupa’da günlük vaka sayılarında peş peşe rekorlar

Covid-19’un Omicron varyantı Avrupa’da birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke Britanya olurken, İtalya’da günlük rekor vaka sayısına ulaşıldı.

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Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90’ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Britanya’da 30 Aralık’ta 19 bin 544 yeni Omicron vakası tespit edilirken, toplam Omicron vakası sayısı 229 bin 666’ya ulaştı.

Almanya’da 30 Aralık itibariyle Omicron vakalarının sayısı 16 bin 748’e çıktı.

Belçika’da 27 Aralık itibariyle Omicron varyantı, corona virüsü vakalarının yüzde 60,1’ini ve İsviçre’de de yüzde 57,8’ini oluşturdu.

İstatistiksel veriler sunan ‘Our World in Data‘ internet sitesine göre, 27 Aralık itibariyle Omicron varyantı corona virüsü vakalarının İsveç’te yüzde 51,3’ünü, Hollanda’da yüzde 46,4’ünü, İspanya’da yüzde 44,2’sini, Danimarka’da yüzde 36’sını, Norveç’te yüzde 25,3’ünü, İrlanda’da yüzde 15’ini, İtalya’da yüzde 17,4’ünü, Çekya’da yüzde 15,2’sini, Karadağ’da yüzde 14,6’sını, Portekiz’de yüzde 13,6’sını, Fransa’da yüzde 11’ini, Romanya’da yüzde 3,6’sını, Polonya’da yüzde 3,4’ünü, Hırvatistan’da yüzde 2,7’sini ve Litvanya’da yüzde 1,3’ünü oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütü, 20-26 Aralık tarihleri arasında Avrupa’da Covid-19 vakalarında yüzde 57 artış kaydedildiğini de bildirmişti.

Öte yandan Covid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke ABD’de Omicron varyantı oranı yüzde 40,7. Türkiye’de ise oran yüzde 8’lerde.

İtalya’da vaka rekoru

İtalya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 144 bin 243 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Dün, 126 bin 888 yeni vakanın görüldüğü ülkede, vaka sayıları 20 bin kadar artış gösterdi.

Daha önce Britanya, Fransa, İtaya, Yunanistan ve Portekiz’de de vaka sayılarında günlük rekorlar görülmüştü.