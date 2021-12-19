Avrupa’da kapanmalar başladı, tedbirler sıkılaştırılıyor

Avrupa ülkeleri, Omicron varyantının Avrupa genelinde yükselişe geçmesiyle birlikte tekrar sıkı tedbirleri devreye almaya başlıyor.

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Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken ülkelere giriş ve çıkışlar zorlaştırıldı.

Hollanda, Covid-19 ile mücadele nedeniyle şu ana kadar en sert tedbiri alan ülke. Hollanda, Omicron varyantının etkili olmasıyla birlikte bugünden itibaren dört hafta tam kapanma uygulamaya başladı.

Temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu ve kütüphane gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapatılacak. Ülkedeki tüm kademedeki okullar 20 Aralık 2021 ila 9 Ocak 2022 arasında kapalı kalacak. Ülkede 14 Ocak 2022’ye kadar hiçbir etkinliğin yapılmasına da izin yok.

Fransa da alarmda

Vaka sayılarının yükselmesiyle Fransa da alarma geçen ülkelerden. Paris’te havai fişekli yeni yıl kutlamalarının tümü iptal edildi. Ülkede ayrıca 10 Aralık’ta gece kulüplerinin bir aylığına kapatılmasına karar verilmişti. 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılaması da başladı.

Avusturya da seyahat kısıtlamalarını sertleştirirken, Danimarka’da da sinema ve konser salonları, eğlence parkları ve müzelere kepenk vuruldu. İrlanda’da ise barlara 20.00’den’den sonra yasak getirirken, iç ve dış mekandaki etkinliklere katılımlara sınırlamalar koydu.

Britanya’da da parlamento, hızla yayılan Omicron varyantıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu dahil bir dizi kısıtlamayı hayata geçirdi. Düzenleme kapsamında tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takılması ve gece kulüpleri gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesi zorunlu oldu.

Aşı pasaportu, 500’den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar veya negatif test sonucu gösterebilenler bu yerlere girebilecek.

Almanya’da hatırlatıcı doz

Almanya ise Omicron varyantını hatırlatıcı aşıyla önlemeye çalışıyor. Ülkede yıl sonuna kadar 30 milyon hatırlatma aşısının yapılması hedefleniyor. Aşı olmayanlara ise büyük kısıtlamalar getirilmiş durumda.

Son haftalarda vakaların rekor seviyeye ulaştığı İtalya’da hükümet, salgınla mücadele kapsamında yürürlükteki OHAL’i 31 Mart 2022’ye kadar uzattı.

Aşı kartı zorunluluğu ve yeni kısıtlamalara karşı ise Paris, Londra, Torino ve Berlin gibi önemli Avrupa kentlerinde protesto eylemleri düzenleniyor.