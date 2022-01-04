Rapor: 2021’de 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2021 raporuna göre geçen yıl 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü; 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

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Platformun 2021 raporunda geçen yılın mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği hatırlatılarak şunlar ifade edildi: “Eşitlik için tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak şart diyen eşitlikçi feminizm çıkışımızdan sonra, sembolümüz olan yıldızlı feminayla ilk kez mitingte bir aradaydık. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imza geri çekilmiş olabilir. Fakat yıllardır her bir şehirde anlattığımız İstanbul Sözleşmesi hayatlarımızdan çıkmayacak. Kazanımlarımız bir adamın keyfi uygulamalarıyla kaybolmaz. İstanbul Sözleşmesi biziz, önemini anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Rapordaki veriler şöyle:

2021 yılında kadınlar kimler tarafından öldürüldü?

2021 yılında öldürülen 280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, altısı kardeşi, üçü tanımadığı birisi, biri kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürüldü. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Kadınlar çoğunlukla evlerinde öldürüldü

Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u iş yeri, dokuzu arabada, sekizi ıssız yerde, altısı otelde, ikisi apartman girişinde, ikisi parkta, biri kömürlükte, biri barakada, biri okul önünde, biri minibüste, biri evinin dışındaki tuvalette, biri avukatlık bürosunda, biri fabrikada, biri otoparkta, biri evinin önünde, biri sağlık ocağı bahçesinde öldürüldü. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.

Kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürüldü

134’ü ateşli silahlarla, 93’ü kesici aletle, 31’i boğularak, sekizi darp edilerek, üçü yakılarak, ikisi yüksekten atılarak, dördü sert bir cisimle vurularak, üçü aracın altında kalarak öldürüldü. İki kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.

30’u boşanma aşamasında öldürüldü

Raporda şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruduğu kaydedilerek “Kadınları korumak ve şiddeti önlemek için getirilen 6284 sayılı kanun yasalaşması İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından mümkün olabilmiştir” denildi.

2021 yılında öldürülen kadınların 251’inin koruma kararının olup olmadığı bilinmiyor. 24 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, dokuz kadının polis veya savcılık şikayeti olduğu; ayrıca öldürülen kadınlardan 30’unun boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

Pandemide şüpheli ölümler arttı

İntihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında artış olduğu kaydedilen raporda şunlar aktarıldı: “Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.”

Şüpheli ölümler başlığı altında şu örneklere yer verildi:

Şanlıurfa’da 23 yaşındaki Mülkiye Kazan kaybolduktan 35 gün sonra evinin yakınlarındaki bir köyde ölü bulundu. Mülkiye’nin ölümüyle ilgili tutuklanan Mustafa Asan‘ın Mülkiye Kazan’ın son telefon sinyalinin geldiği yerde bulunduğu ortaya çıktı.

kaybolduktan 35 gün sonra evinin yakınlarındaki bir köyde ölü bulundu. Mülkiye’nin ölümüyle ilgili tutuklanan Mustafa Asan‘ın Mülkiye Kazan’ın son telefon sinyalinin geldiği yerde bulunduğu ortaya çıktı. Kocaeli’de 40 yaşındaki Lola Ibatova kaldığı otel odasında ölü bulundu. Lola Ibatova’yla birlikte otele gelen M.H., Lola’nın ölümüyle ilgili tutuklandı.

kaldığı otel odasında ölü bulundu. Lola Ibatova’yla birlikte otele gelen M.H., Lola’nın ölümüyle ilgili tutuklandı. Diyarbakır’da 16 yaşındaki Reyhan Direkçi okulunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Resmi kayıtlara intihar olarak geçse de olayda kullanılan silahın emekli polis C. A.’ya ait olduğu öğrenildi.

okulunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Resmi kayıtlara intihar olarak geçse de olayda kullanılan silahın emekli polis C. A.’ya ait olduğu öğrenildi. 20 yaşındaki Elif Toru İstanbul’da bir göl kenarında ölü bulundu.

İstanbul’da bir göl kenarında ölü bulundu. 26 yaşındaki Garibe Gezer , Mardin’de kaldığı cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Garibe, daha önce cezaevinde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını söylemişti. Garibe’nin ailesi ve avukatları Garibe’nin ölümünün şüpheli olduğunu, hücre cezasında kendisini asmasının mümkün olmadığını ifade etti.

, Mardin’de kaldığı cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Garibe, daha önce cezaevinde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını söylemişti. Garibe’nin ailesi ve avukatları Garibe’nin ölümünün şüpheli olduğunu, hücre cezasında kendisini asmasının mümkün olmadığını ifade etti. Diyarbakır’da 2 çocuk annesi olan 23 yaşındaki Şerife Çiçek ölü bulundu.

ölü bulundu. Bingöl’de yurtta kalan Şifanur, yurt binasının 4. Katından düşerek öldü. Olay yerine gelen savcının, öğrenciler ve yurt görevlilerine kimseye herhangi bir bilgi paylaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Aralık ayında öldürülen 30 kadının yaşam mücadelesi hikayeleri

Raporda ayrıca geçtiğimiz aralık ayında öldürülen 30 kadının yaşam mücadelesi hikayelerine de yer verildi.