Rapor: 2021’de 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2021 raporuna göre geçen yıl 280 kadın, erkekler tarafından öldürüldü; 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.
Platformun 2021 raporunda geçen yılın mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği hatırlatılarak şunlar ifade edildi: “Eşitlik için tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırmak şart diyen eşitlikçi feminizm çıkışımızdan sonra, sembolümüz olan yıldızlı feminayla ilk kez mitingte bir aradaydık. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imza geri çekilmiş olabilir. Fakat yıllardır her bir şehirde anlattığımız İstanbul Sözleşmesi hayatlarımızdan çıkmayacak. Kazanımlarımız bir adamın keyfi uygulamalarıyla kaybolmaz. İstanbul Sözleşmesi biziz, önemini anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”
Rapordaki veriler şöyle:
2021 yılında kadınlar kimler tarafından öldürüldü?
2021 yılında öldürülen 280 kadının 124’ü evli olduğu erkek, 37’si birlikte olduğu erkek, 24’ü tanıdık birisi, 21’i eskiden evli olduğu erkek, 16’sı akrabası, 13’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13’ü babası, 11’i oğlu, altısı kardeşi, üçü tanımadığı birisi, biri kendisini bir süredir takip eden erkek tarafından öldürüldü. 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.
Kadınlar çoğunlukla evlerinde öldürüldü
Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u iş yeri, dokuzu arabada, sekizi ıssız yerde, altısı otelde, ikisi apartman girişinde, ikisi parkta, biri kömürlükte, biri barakada, biri okul önünde, biri minibüste, biri evinin dışındaki tuvalette, biri avukatlık bürosunda, biri fabrikada, biri otoparkta, biri evinin önünde, biri sağlık ocağı bahçesinde öldürüldü. 10’unun öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.
Kadınlar en çok ateşli silahlarla öldürüldü
134’ü ateşli silahlarla, 93’ü kesici aletle, 31’i boğularak, sekizi darp edilerek, üçü yakılarak, ikisi yüksekten atılarak, dördü sert bir cisimle vurularak, üçü aracın altında kalarak öldürüldü. İki kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.
30’u boşanma aşamasında öldürüldü
Raporda şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruduğu kaydedilerek “Kadınları korumak ve şiddeti önlemek için getirilen 6284 sayılı kanun yasalaşması İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından mümkün olabilmiştir” denildi.
2021 yılında öldürülen kadınların 251’inin koruma kararının olup olmadığı bilinmiyor. 24 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, dokuz kadının polis veya savcılık şikayeti olduğu; ayrıca öldürülen kadınlardan 30’unun boşanma aşamasında olduğu biliniyor.
Pandemide şüpheli ölümler arttı
İntihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında artış olduğu kaydedilen raporda şunlar aktarıldı: “Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.”
Şüpheli ölümler başlığı altında şu örneklere yer verildi:
- Şanlıurfa’da 23 yaşındaki Mülkiye Kazan kaybolduktan 35 gün sonra evinin yakınlarındaki bir köyde ölü bulundu. Mülkiye’nin ölümüyle ilgili tutuklanan Mustafa Asan‘ın Mülkiye Kazan’ın son telefon sinyalinin geldiği yerde bulunduğu ortaya çıktı.
- Kocaeli’de 40 yaşındaki Lola Ibatova kaldığı otel odasında ölü bulundu. Lola Ibatova’yla birlikte otele gelen M.H., Lola’nın ölümüyle ilgili tutuklandı.
- Diyarbakır’da 16 yaşındaki Reyhan Direkçi okulunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Resmi kayıtlara intihar olarak geçse de olayda kullanılan silahın emekli polis C. A.’ya ait olduğu öğrenildi.
- 20 yaşındaki Elif Toru İstanbul’da bir göl kenarında ölü bulundu.
- 26 yaşındaki Garibe Gezer, Mardin’de kaldığı cezaevinde ölü bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Garibe, daha önce cezaevinde işkence gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını söylemişti. Garibe’nin ailesi ve avukatları Garibe’nin ölümünün şüpheli olduğunu, hücre cezasında kendisini asmasının mümkün olmadığını ifade etti.
- Diyarbakır’da 2 çocuk annesi olan 23 yaşındaki Şerife Çiçek ölü bulundu.
- Bingöl’de yurtta kalan Şifanur, yurt binasının 4. Katından düşerek öldü. Olay yerine gelen savcının, öğrenciler ve yurt görevlilerine kimseye herhangi bir bilgi paylaşmamaları konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.
Aralık ayında öldürülen 30 kadının yaşam mücadelesi hikayeleri
Raporda ayrıca geçtiğimiz aralık ayında öldürülen 30 kadının yaşam mücadelesi hikayelerine de yer verildi.
- Antalya’da 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Aylin Hayriye Alkutay, eskiden evli olduğu Mustafa Ayata tarafından ateşli silahla öldürüldü. Fail, Hayriye’nin iki kardeşini de yaraladı.
- Adana’da 55 yaşındaki Fatma Hoşça evli olduğu Osman Hoşça tarafından ateşli silahla öldürüldü. Failden şiddet gördüğü belirtilen Fatma’nın, hayatını kaybettiğinde fail ile yan yana konulmak istemediğini söylediği ve Osman Hoşça’nın daha sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
- Kayseri’de 39 yaşındaki Zehra Çakır evli olduğu İsmail Çakır tarafından ateşli silahla öldürüldü. İsmail Çakır’ın Zehra’yı vurduktan sonra kendisini vurarak intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.
- Sivas’ta 43 yaşındaki Sultan Dağaşan evli olduğu D. Dağaşan tarafından ateşli silahla öldürüldü.
- Antalya’da 63 yaşındaki 1 çocuk annesi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz evli olduğu Talat Yılmaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Failin Gülsenem’i öldürdükten sonra sabaha kadar cesedinin başında beklediği ve polise teslim olduğu ortaya çıktı.
- Antalya’da 52 yaşındaki Gülderen Çelik kardeşi Kutlay Çelik tarafından ateşli silahla öldürüldü. Failin Gülderen’i, babasının tüm mal varlığını Gülderen’e bıraktığı için öldürdüğü ortaya çıktı.
- Şırnak’ta 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Özlem Çapur eskiden evli olduğu M. B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
- Urfa’da 22 yaşındaki 1 çocuk annesi Selva El Hinedi tercüman olarak çalıştığı hastaneye gittiği sırada sokak ortasında Ayad El Hasan tarafından sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Failin Selva’yı evlilik teklifini kabul etmediği için öldürdüğü ve daha sonra kaçtığı ortaya çıktı.
- Adana’da 28 yaşındaki Nazik Sancar evli olduğu Ömer Sancar tarafından ateşli silahla öldürüldü. Nazik’in babası failin daha önce Nazik’e şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu belirtti.
- Mardin’de 32 yaşındaki 4 çocuk annesi Cahide Can, evli olduğu Sabri Can tarafından çocuklarının gözü önünde ateşli silahla öldürüldü. Fail, Cahide’ye şiddet uyguladıktan sonra pompalı tüfekle 6 el ateş etti.
- Kayseri’de 20 yaşındaki Hörmet Doğan ve 1,5 yaşındaki kızı Yasemin Nur Soyak, Hörmet’in evli olduğu Kaya Doğan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından fail intihar girişiminde bulundu.
- Trabzon’da 69 yaşındaki Hatun Moradaoğlu evli olduğu erkek tarafından ateşli silahla öldürüldü. Fail, Hatun’a 2 el ateş ettikten sonra karakola gidip teslim olduğu öğrenildi.
- Kocaeli’de yaşayan Kezban Meşe boş bir arazide başından vurulmuş olarak bulundu. Fail K. A. Kezban’ı öldürdüğü ateşli silahla birlikte yakalandı.
- Mersin’de 41 yaşındaki Feriha Temiz çalıştığı iş yerinde Metin Masat tarafından silahla 9 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından fail intihar girişiminde bulundu.
- Kocaeli’de 35 yaşındaki Nebahat Er, Celal Serçe’den ayrıldığı bahanesiyle boğazı kesilerek öldürüldü. İntihar ettiği iddia edilen Nebahat’in evinde Celal Serçe’nin telefonunun bulunmasıyla failin Serçe olduğu ortaya çıktı.
- Antalya’da 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç evli olduğu Metin Bilgiç tarafından ateşli silahla öldürüldü.
- Mardin’de 27 yaşındaki Cemile Başçı ve annesi Kadriye Başçı Cemile’nin eskiden evli olduğu Seyfettin Değer tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olaydan sonra fail aynı silahla intihar etmeye kalkıştı. Failin boşanmadan önce Cemile’ye şiddet uyguladığı ve 2 kez 15’er gün süreyle uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.
- Bursa’da 77 yaşındaki Gülser Uyar evli olduğu Ali Kemal Uyar tarafından uykusunda başından vurularak öldürüldü. Failin, Gülser’i öldürdükten sonra kızını arayarak “Anneni öldürdüm” dediği ortaya çıktı. Kızının polise haber vermesi üzerine fail gözaltına alındı.
- Giresun’da 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Hülya Alaca, birlikte olduğu erkeğin oğlu Yiğit Tüysüz tarafından silahla vurularak öldürüldü.
- Muğla’da 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Gül, eskiden birlikte olduğu Sahabe Semi Sayın tarafından silahla vurularak öldürüldü. Fail cinayetin ardından kendi aracında intihar etti.
- Antalya’da 31 yaşındaki Rukiye Akgül, evli olduğu Emrah Akgül tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından fail polise teslim oldu.
- Şanlıurfa’da 1 çocuk annesi 21 yaşındaki Meral Baran, evli olduğu Mehmet Şah Baran tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çocuklarını aşı olmaya götürdükleri sırada aile sağlığı merkezinde çıkan tartışma sonucunda failin aracından aldığı silahla Meral’i öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten sonra fail intihar etti.
- İstanbul’da market alışverişi için dışarı çıkan 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, eskiden birlikte olduğu Erdal Dönmez tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Abisi Meryem’in daha önce ölüm tehditleri aldığını ve karakola ifade vermiş olduğunu ifade etti. Daha sonra failin 60 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
- Ağrı’da yaşayan 2 çocuk annesi Semra Yıldız evli olduğu Cengiz Yıldız tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından fail aynı silahla intihar etti.
- Bursa’da 33 yaşındaki 6 çocuk annesi Hibetullah el Muhammed el Nasır, evli olduğu Muhammed Rehhal tarafından vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetten sonra fail kaldığı daireyi yaktı. Gözaltına alınan failin ifadesinde “Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin.” dediği ortaya çıktı. Failin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve Hibetullah’ın fail hakkında kendisine şiddet uyguladığı için koruma kararı çıkarmış olduğu öğrenildi.
- Adana’da 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Melike Yağmur Uyaner evli olduğu Yunus Emre Uyaner tarafından silahla vurularak öldürüldü. Failin Melike’yi kripto para borsasında para kaybetmesi üzerine cinnet geçirdiği bahanesiyle öldürdüğü ve cinayet sonrasında intihar ettiği ortaya çıktı.
- İstanbul’da 31 yaşındaki Mariyam Aloui Ep Guitni, birlikte olduğu Mohammad O.E.A. tarafından boğularak öldürüldü. Failin Mariyam’a kendisinden ayrıldığı bahanesiyle tecavüz ettiği daha sonra da Mariyam’ın ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğduğu öğrenildi.
- Ankara’da 24 yaşındaki Derya Damla Yurdakul, evli olduğu Süleyman Yurdakul tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Derya’nın fail hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve failin barışma bahanesiyle evine geldiği ortaya çıktı.
- Kocaeli’de 35 yaşındaki Güzin Çetin, evli olduğu Turgay Çetin tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güzin’in fail hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.