Her 10 kamu çalışanının altısı yoksulluk sınırının altında

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), kamu çalışanlarının yüzde 59’unun hane gelirinin yoksulluk sınırının altında kaldığını bildirdi.

KESK, 18 Kasım-23 Aralık tarihlerinde elektronik anket yöntemiyle 3 bin 225 kişinin katıldığı ‘Kamu Emekçilerinin Yoksullaşması Araştırması’nın sonuçlarını bugün açıkladı.

Buna göre araştırmaya katılanların maaş ortalaması 6 bin 614 lira olurken, erkekler kadınlardan ortalama 419 lira daha fazla kazanıyor.

Maaşı 7 bin 500 liranın altında kalanların oranı yüzde 85. Çalışanların yüzde 16’sı 5 bin 500 liranın altında ücret alırken, yüzde 23’ü 5 bin 501-6 bin lira arasında, yüzde 22’si 6 bin 1-6 bin 500 lira arasında, yüzde 21’i 6 bin 501-7 bin lira arasında, yüzde 6’sı ise 7 bin 1-7 bin 500 lira arasında ücret alıyor.

Yoksulluk sınırının altındalar

Çalışanların yüzde 59’unun hane geliri, yoksulluk sınırının (13 bin liradan fazla) altında. Aylık harcamanın yüzde 75’i kira ve barınma giderlerinden oluşuyor.

Yüzde 86’sının aylık fatura gideri 501 lira ve üzeri. Her 10 çalışandan sekizinin, 10 yılda ödemek zorunda olduğu borcu var. Her iki kişiden biri, 10 yılda 50 bin lira ve üzerinde borç ödeyecek.

Kamu emekçilerinin yüzde 22’si geçinmek amacıyla ek iş yapıyor. Oran erkeklerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 16. Yüzde 34’ü geçinmek için yakınlarından maddi destek alıyor.

Yüzde 94’lük kesim satın alma gücü düştüğü için kaliteli ürün alamıyor.

Sosyal faaliyet kısıtlı

Çalışanların yüzde 67’si, 12 ay içinde sinema-tiyatro ve benzeri bir etkinliğe gitmediğini söylerken, son beş yılda tatile çıkmayanların oranı yüzde 47.

En büyük sorun ne?

Yüzde 90’ının en temel sorunu, ekonomik geçim sıkıntısı. Yüzde 82’si liyakatsizliğin, yüzde 73’ü mülakat/kayırma sisteminin, yüzde 71’i mobbing/baskı/sindirmenin, yüzde 60’ı güvencesizliğin ve işten atılma korkusunun, yüzde 46’sı ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en temel sorun olduğunu ifade etti.