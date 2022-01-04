Memurlar daha fazla zam istiyor: ‘Yüzde 30,5 ateşi söndürmeye yetmez’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarındaki yüzde 30,5’lik artışı yeterli görmediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yalçın, aralık ayındaki rekor enflasyon artışına da dikkat çekerek, memur maaşlarında eylülden itibaren alım gücü kaybını yaşandığını dile getirdi.

Sendika başkanı, hükümetin yaptığı ilave zamla bu yılın ilk altı ayı için maaş ve ücretlerde yüzde 30,5’lik artış olacağını belirterek “Yüzde 30,5’lik artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” ifadesini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti: “Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıplarının giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. ‘Ek zam/ilave ödeme’ teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için ‘seyyanen’ olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme alınmış ancak sadece yüzde 2,5’lik bir artış yapılmıştır. Ocak ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak yüzde 22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan yüzde 5’in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.”