Araştırma: Yeni asgari ücret daha ele geçmeden ‘açlık sınırı’na takıldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, aralık ayında açlık sınırının 2022’nin asgari ücretini geçtiğini hesapladı.

Araştırmaya göre açlık sınırı, bir ayda 762 lira artarak 4 bin 652 liraya çıktı. Gıda harcamasında en yüksek tutardaki değişim, 325 lirayla süt, yoğurt ve peynir grubunda kayda geçti.

Aralık 2020’de açlık sınırı 3 bin 146 lira ölçülmüştü. Sınırın bir yılda tam 1506 lira artması dikkat çekti.

Diğer zorunlu harcamaların da hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise 13 bin 598 liraya yükseldi. Geçen yılın aralık ayında bu rakam 10 bin 657 liraydı. Bir yıldaki artış 2 bin 941 lira oldu.

İçki ve sigara olmaksızın, gıda haricindeki zorunlu ihtiyaçların tutarı da 8 bin 946 liraya çıktı.

Gelecek yıl 4 bin 253 lira asgari ücret uygulanacak.