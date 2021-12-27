Türk-İş: Aralıkta gıda fiyatlarında artış rekor kırdı, açlık sınırı 4 bin 13 lira

Enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü seyir sürüyor.

Türk-İş’in aralık ayı araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 13 TL’ye çıktı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13 bin 72 lira.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4 bin 926 TL olarak hesaplandı.

Gıda enflasyonunda rekor

Türk-İş araştırmasına göre gıda enflasyonu yıllık yüzde 54,96’ya ulaştı.

Aralık ayında dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 25,75 artarak rekor kırdı.

Aralıkta gıda fiyatındaki artışlarda en etkili kalem süt ve süt ürünleri oldu.

Ulusal Süt Konseyi aralık ayında çiğ sütün litre fiyatı 3,20 TL’den 4,70 TL’ye yükseltmiş, zammın ardından market raflarında süt, tereyağı, peynir ve yoğurtun fiyatı hızla artmıştı.

Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük ise 135 TL olarak hesaplanıyor.

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