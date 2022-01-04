‘Don’t Look Up’ filminde hükümetin ‘Rahatlamak için arayın’ diye verdiği numara seks hattıymış

‘Don’t Look Up‘ filminde yaklaşmakta olan felaketle ilgili vatandaşlara “Rahatlamak için arayın” diye verilen numaranın seks hattına ait olduğu ortaya çıktı.

Yıldızlarla dolu kadrosuyla Netflix üzerinden 24 Aralık’ta seyirciyle buluşan bilim kurgu türündeki siyasi hiciv filmi, iki astronomun dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaştığını keşfetmesi üzerine hükümeti ve halkı uyarmak üzere yola çıkmasını anlatıyor.

Adam McKay’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Jonah hill, Mike Rylance, Robb Morgan yer alıyor.

(Uyarı: Yazınını buradan sonrası filmle ilgili spoiler içerebilir.)

Filmde kuyruklu yıldızın çok değerli minerallerle dolu olduğunun keşfedilmesinin ardından, teknoloji devi bir şirketin sahibi milyarder işadamın girişimiyle kuyruklu yıldızı yok etme görevinden son anda vazgeçiliyor ve dünyaya daha küçük parçalar halinde düşmesini sağlayacak tehlikeli bir görev başlatılıyor.

Kuyruklu yıldızı parçalara ayırıp dünyaya düşmesi sonucu elde edilecek değerli mineraller sayesinde yüzlerce insana iş sağlama vaadi ABD halkında kutuplaşmaya yola açıyor.

Hükümet, ülkedeki en beğenilen bilim insanı Dr. Mindy’nin (Leonardo DiCaprio) rol aldığı bir reklam filmiyle vatandaşlara bir telefon numarası vererek, ‘içlerini rahatlatmak‘ için bu hattı arayıp bilgi alabileceklerini söylüyor.

İşte bu reklamda yer alan numaranın bir seks hattı olduğu ortaya çıktı.

Hattı arayıp ‘sıcak sohbet’ vaadiyle karşılaşanlar Twitter’dan şaşkınlıklarını dile getirdi.

Independent ve People’ın aktardığına göre telefon numarası arandığında “ABD’nin en seksi hattına hoş geldiniz” diye karşılayan bir kadın sesi “Beyler seksi hanımlar sizinle konuşmak içi bekliyor. Şimdi 1’e basın. Hanımlar ilginç ve heyecan verici erkeklerle konuşmak için 2’ye basın” diyor.

Numaranın bilinçli olarak seçilip seçilmediği bilinmiyor, konuyla ilgili görüşü sorulan Netflix henüz yorum yapmadı.