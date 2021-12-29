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Yaramazlara biraz batar!

Dikkatli gözlerden kaçmayan ‘Don’t Look Up’taki ‘çekim hatasına’ yönetmen açıklık getirdi

Netflix’in Türkiye’de en çok izlenenler listesinde tepeye yükselen filmi ‘Don’t Look Up’ın yönetmeni çekim hatası olarak paylaşılan sahneyle ilgili yorum yaptı.

Fotoğraf: Netflix

Yıldızlarla dolu kadrosuyla 24 Aralık’ta seyirciyle buluşan siyasi hiciv ve bilim kurgu türündeki film, iki astronomun dünyayı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaştığını keşfetmesi üzerine hükümeti ve halkı uyarmak üzere yola çıkmasını anlatıyor.


Adam McKay’in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Jonah hill, Mike Rylance, Robb Morgan yer alıyor.

Filmin 88’nci dakikasında kalabalık bir dış çekimde maskeli kamera arkası ekibi birkaç saniyeliğine bariz şekilde görülebiliyor.

@sightpicture

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Yönetmen, bazı izleyicilerin ve haber sitelerinin çekim hatası olarak nitelendirdiği bu sahnenin aslında bir kurgu hatası olmadığını, bilinçli bir seçim olduğunu söyledi.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir haberi alıntılayan McKay “İyi yakalanmış! Garip çekim deneyiminin anısına ekibin o görüntüsünü bilerek bıraktık” yazdı.

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Faşizme sempati duyan kişi, herhangi bir insan. Bir gün sizi ihbar eden, dün evinizin önünde sohbet ettiğiniz komşunuz. Kıyafetinize iliştirilen yıldızla damgalanmanıza sevinen, bir meslektaşınız. Hitler’den hayranlıkla söz eden, aklı başında bilinen bir akademisyen. İmha kamplarının inceliklerinin mucitleri, anlı şanlı bilim insanları. SA’lar sokak serserileri, her köşe başında görülebilir türden. Liderleri ise, büyük müzisyenler, filozoflar, edebiyatçılar ve bilim insanları yetiştirmiş bir toprakta bulunabilecek en vasat, en beş para etmez insanlardan biri. 