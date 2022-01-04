Eski nesil BlackBerry’ler için yolun sonu

2000’li yılların popüler akıllı telefon markası BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi bugün itibariyle sonlandırdı.

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Kanadalı şirket, BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile BlackBerry 10 yazılımı kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.

BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da ‘sınırlı işlevselliğe sahip olacağını‘ kaydetti.

Şirketin Android yazılımında çalışan cihazları içinse sorun yok.

2000’li yılların başından itibaren özellikle beyaz yakalı profesyoneller arasında oldukça yaygın olan BlackBerry, 2010’da küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20’sine sahipti ve yılda 50 milyondan fazla akıllı telefon satıyordu.

iPhone’un dördüncü telefonuna kadar Apple’a da üstünlüğü elden bırakmayan şirket, bu dönemden sonra hızlı düşüş yaşamıştı.