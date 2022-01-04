TL’nin reel değeri dibin dibinde

Tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru, kasım ayında görülen 54,3’lük tarihi dip seviyenin de altına indi.

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Reel efektif kurun azalışı basitçe TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünün göstergesi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), 2001 krizinde bile 70’li seviyelerin üzerindeydi.

Merkez Bankası (MB) aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kurunun 47,82 seviyesine gerilediğini duyurdu.

Böylece reel efektif döviz kuru 1994’e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye indi.

Bir önceki tarihi dip seviye ise 54,3 seviyesiyle kasım ayında kaydedilmişti.

2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar kuru yeni yılın ilk günleri itibarıyla 13,30’un üzerinde. TL’nin sadece 2021 yılında kaybı yüzde 45’ten fazla. TL ayrıca gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede de açık ara önde olan tek para birimi.