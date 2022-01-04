İçişleri: Terörist sayısı 156’nın altına düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 557 ‘terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı’na göre ‘Türkiye’deki terörist sayısı’ 156’nın altına düşmüş.

8 Aralık’ta TBMM’deki konuşmasında Türkiye’de terörist sayısının 160’ın altına düştüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yine aynı gün İBB’de toplamda 557 ‘terör örgütü üyesi’ olduğunu, bunun 455’inin PKK bağlantısı olduğunu öne sürmüştü.

Bu sözlerden iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

Aralarında AKP’den milletvekili adayı olan üyenin de bulunduğu kurul, ‘terör teftişi’ kapsamında geçen hafta incelemelere başladı.

Ancak İBB’de 557 ‘terör örgütü üyesi’ olduğunu öne süren İçişleri Bakanlığı yine kendiyle çelişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ”Türkiye’de faaliyet gösteren PKK’lı teröristlerin sayısı 156’nın altına indi” dedi.

Çataklı şunları söyledi: “Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ’cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına, sempatizanlarına şunu söylemek isterim. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. Yıllardır bu örgütlerde nice hayatlar heder oldu, gelinen nokta ortadadır. PKK 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156’nın altına düşmüştür. Onlar da kovuklarından çıkamıyor. Sol terör örgütleri kırsalda bitti. Şehirde de etkinlikleri sıfıra yakın. ”

‘Atanan müfettişlerden biri AKP adayıydı’

Çataklı, İBB’ye teftiş için atanan müfettişlerden birinin AKP milletvekili adayı olduğunu şu ifadelerle doğruladı: “Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. Beş mülkiye müfettişi, bir Hazine ve Maliye, bir MASAK uzmanı, bir ticaret müfettişi sekiz kişilik bir heyet var. Teftiş Kurulu’nda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. Bir arkadaşın AKP adayı olma durumu var ama sekiz müfettiş var. Bir arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulu’nda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP’den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım.”