İsrail’den dördüncü doz verileri: Güvenli; antikorları beş kat artırıyor

İsrail’den gelen ilk veriler dördüncü doz aşının güvenli olduğu ve bir haftada antikorları beşe katladığı yönünde.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının Delta’dan daha hızlı yayıldığı ve hala ‘tam aşılı’ olarak kabul edilen iki doz aşılı kişilerde bağışıklıktan kaçabildiği ve üçüncü dozun gerekli olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail geçen hafta, Omicron’un da etkisiyle salgında yeni bir dalgaya hazırlıklı olmak için sağlık çalışanlarına, 60 yaş üstündekilere ve bağışıklığı düşük kişilere dördüncü dozu uygulamaya başlamıştı.

Başbakan Naftali Bennet, çalışanlarına dördüncü dozun uygulandığı ülkenin en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi’ni ziyaretinde “Birinci haftanın sonunda daha kesin olarak biliyoruz ki dördüncü doz güvenli” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci haber ise dördüncü dozun uygulanmasından bir hafta sonra ankitor sayısının beş kat arttığını gördük. Bu çok büyük ihtimalle hastaneye yatış ve ağır semptomlara karşı korumada büyük bir artış anlamına geliyor.”

İsrail geçen yıl ilk iki doz aşıyı geniş kitlelere uygulamada en hızlı ve üçüncü doz uygulamasına ilk başlayan ülkelerden bir olarak aşının etkilerinin araştırılmasıda öncü rol oynadı.