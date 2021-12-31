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Yaramazlara biraz batar!

İsrail’den dördüncü doza onay

İsrail, bağışıklık sistemi güçsüz olanlar için Covid-19 aşısının ikinci takviye dozunu onayladı.

Reuters ajansının haberine göre üst düzey bir sağlık yetkilisi, yüksek risk grubundakiler için ikinci takviye dozu uygulamasına geçileceğini ancak daha geniş çapta bir kullanım için henüz son kararın verilmediğini söyledi.


İsrail’de bir hastane pazartesi günü sağlık çalışanlarından oluşan bir gruba dördüncü doz aşıyı uyguladı.

İsrail, ikinci takviye dozun yeni varyant Omicron’la mücadelede etkili olup olmayacağı konusunda bugüne kadarki en büyük araştırmayı da yürütüyor. Araştırmanın sonuçlarına iki hafta içinde ulaşılması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün, yeni doz açıklamasının ardından, “İsrail’in Omicron varyantıyla mücadeledeki stratejisi açıktır: Dalga ne kadar büyükse onunla mücadele için korunma yöntemlerine de o kadar fazla ihtiyacımız olacak” dedi.

İsrail’den Omicron önlemi: Dördüncü doz takviye aşı yapılacak

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