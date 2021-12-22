İsrail’den Omicron önlemi: Dördüncü doz takviye aşı yapılacak

İsrail yeni varyant Omicron’la birlikte salgında yeni bir dalgaya hazırlanırken, dördüncü doz takviye aşı uygulamasına başlamayı planladığını duyurdu.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının Delta’dan daha hızlı yayıldığı ve hala ‘tam aşılı’ olarak kabul edilen iki doz aşılı kişilerde bağışıklıktan kaçabildiği ve üçüncü dozun gerekli olduğu ortaya çıkmıştı.

Ülkenin salgın uzmanları 60 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz yapılması önerisinde bulundu.

Başbakan Naftali Bennet öneriyi kabul ederek yetkililere hazırlıklara başlanması talimatını verdi.

Yeni aşı politikası ülkede dün Omicron kaynaklı ilk can kaybının ardından gündeme geldi. Sağlık bakanlığı ülkede bilinen en az 340 Omicron vakası olduğunu belirtti.

Dördüncü doz aşının uygulanmaya başlaması için sağlık yetkililerinin onayı gerekiyor.

Üçüncü dozunun üzerinden dört ay geçen kişilere uygulanacak takviye dozla ilgili Bennett “Bu harika haber dünyayı saran Omicron dalgasını atlatmamıza yardımcı olacak” dedi.