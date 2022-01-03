İsrail, Omicron etkisiyle sürü bağışıklığına ulaşabilir

İsrail’de Omicron varyantının etkisiyle eylül ayından bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısının kaydedilmesi sürü bağışıklığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ülkede hükümetin sağlık politikaları danışmanı Nachmann Ash, sürü bağışıklığına ulaşmanın mümkün olduğunu ancak bedeli yüksek olduğundan buna enfeksiyonlar yoluyla değil, aşı yoluyla varmak istediklerini söyledi.

İsrail’de Covid-19 salgınında son bir günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği, bunun da eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtiliyor.

Ülkede aktif vakalar son bir haftada neredeyse üç katına çıkarak 31 bin 958’e yükseldi.

Başbakan Bennett: Fırtına şimdi bize doğru geliyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yakın gelecekte, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının görüldüğü salgının beşinci dalga dönemi içinde enfekte kişi sayısında artış olacağı konusunda uyardı.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede “çok yakında, günde on binlerce vaka tespit edileceğini” söyledi.

İsrail başbakanı, “Hastanelerde artması beklenen kalabalığa paralel olarak, bir günde on binlerce doğrulanmış vaka durumunun lojistik olarak yönetilmesinin çok zor olacağı unutulmamalıdır. Kısacası, fırtına şimdi bize doğru geliyor” dedi.

Geçen hafta İsrail, bağışıklık sistemi güçsüz olanlar için Covid-19 aşısının ikinci takviye dozunu onaylamıştı. Omicron varyantıyla meydana gelen vaka artışı, bu takviyelerin daha geniş kesimler için de yapılmaya başlaması gerektiği söylemlerini ortaya çıkardı.

Hükümetin sağlık danışmanlarından Ash, dördüncü dozun daha geniş kesimlere yapılabilmesi için onay verilebileceğini söyledi. Ancak Ash, dördüncü dozun vakalardaki artışı gerçekten durdurup durduramayacağı konusunda yeterli bilgili olmadığını da itiraf etti. ”Daha büyük rakamlar görülecek” diyen Ash, sürü bağışıklığına ulaşılmasının mümkün olduğunu ancak bedelinden dolayı aşıyla bu duruma aşıyla ulaşmak istediklerini söyledi.