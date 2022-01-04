Dükkanına kilit vuran tekelci isyan etti: Ürün alamıyoruz

Dükkanına kilit vuran tekel bayisi sahibi Ali Rıza Çelik, “Son zamlardan sonra bir belirsiz ortam oluştu. Zincir marketler zamlı fiyattan satıyor. Ama bize firmaların gönderdiği bir zam listesi yok. Sermayemiz giderek eriyor” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yüzde 47 zam gelmesi üzerine, dün Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş Twitter üzerinden tekel bayilerinin Türkiye genelinde dükkanları kapatacağını söylemiş, şunları kaydetmişti: “Firmaların ürün vermemesi, telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekteye vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler.”

Aybaş’ın gönderisinin altına birçok tekel bayii sahibi kepenkleri kapalı dükkanlarının fotoğrafını paylaşarak destek vermişti.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde tekel bayiliği yapan Ali Rıza Çelik ürün tedarikinde ‘ciddi zorluklar’ yaşadıklarını belirtti.

ANKA’ya konuşan tekel bayisi sahibi şunları söyledi: “Sattığımız ürünün yerine yeni ürün alamıyoruz, bu son zamlardan sonra. Ürün tedariki durdu. Yaklaşık bir aydır tekel bayileri olarak ürün tedarik etmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Son çare olarak piyasadaki belirsiz ortamın belirginleşmesini bekliyoruz. Bundan kaynaklı Türkiye Tekel Bayileri Derneği olarak dükkanlarımızı kapatma kararı aldık.”

ÖTV zammından sonra sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paketinden 14,39 lira vergi alınacak.

Zamdan sonra 50’lik biranın vergisi 3,3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı. Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75 cl’lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya tırmandı. Rakı, viski ve votka gibi alkol derecesi yüksek içkilerdeyse 58 liralık vergi artışı oldu. Bu artışların ardından 70’lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.