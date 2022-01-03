TBP Başkanı Aybaş: Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, tekel bayiilerin Türkiye genelinde dükkanları kapatacağını söyledi.

Twitter hesabından kepenkleri kapalı bir tekel bayisinin önünde çektiği fotoğrafını paylaşan Aybaş, ‘birçok firmanın ürün satışını durdurduğunu, toptancıların iş yerlerini kapattığını’ duyurdu. TBP başkanı şunları kaydetti: “Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi, telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekteye vurmuştur. Ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler.”

Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik % 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun.Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler pic.twitter.com/4NPk4RlrFJ — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 3, 2022

Bugün sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) yüzde 47 zam gelmişti. Böylelikle sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paketinden 14,39 lira vergi alınacak.

Zamdan sonra 50’lik biranın vergisi 3.3 lira artarak fiyat 18 liraya çıktı. Şarapta fiyat artışı 33 lira oldu ve 75. cl’lik bir şarabın fiyatı 70 liradan 103 liraya tırmandı. Rakı, viski ve votka gibi alkol dereceği yüksek içkilerde ise 58 liralık vergi artışı oldu. Bu artışların ardından 70’lik rakının fiyatı 175 liradan 233 liraya çıkmış olacak.

Aybaş’ın gönderisinin altına birçok tekel bayii sahibi kepenkleri kapalı dükkanlarının fotoğrafını paylaşarak destek verdi.

Öte yandan BBC Türkçe’nin İstanbul’da konuştuğu tekel bayi sahipleri şunları söyledi:

* Stok yapıyorlar, önden ürün alıyorlar, zam gelecek diyorlar. (Aybaş’ın çağrısına) Mecbur uyacağız çünkü şimdi kapatmazsak sonrasında zorunlu kapatacağız.

* Gelecek olan zamlardan firmalar bile bayilere ürün vermiyor, yüzde 50’den öncesinden stok yapan bayiler kar ettiğini zannediyor. Ama insanların alım gücü zaten düştü, bu şekilde olduğu zaman bu sektör tamamen bitecek.

* Üretici ve ithalatçı firmalardan ürün istiyorum, artık telefonlarımıza bile çıkmıyorlar, cumartesiden beri böyle. Her sene zam geliyordu ama bu kadar yükseği ilk defa geldi, bu bizi çok zarara sokacak.

* Mal tedariki sorun, şu anki fiyattan satarsam yeni alacağı ürün daha da pahalı, arayı nasıl sübvanse edeceğim? Bu sebeple geçici olarak kapatmayı düşünüyorum. Ama burası da bir işletme, bir kirası var, borcu, vergisi çalışıyor. Malzeme ödemelerim var, ne yapacağım ben de bilmiyorum.