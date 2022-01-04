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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’den Omicron’la ilgili ‘iyi haber’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi, Omicron varyantının üst solunum yollarını etkilediği ve daha önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair her geçen gün daha fazla kanıt ortaya çıktığını söyledi.

DSÖ vakalar birimi direktörü Abdi Mahamud “Omicron’un vücudun üstü kısmını enfekte ettiğini işaret eden daha fazla çalışma görüyoruz. ağır zatürreye neden olabilen diğer varyantlar gibi değil” diyerek durumu ‘iyi haber’ olarak yorumladı.


Ancak Omicon’un yüksek bulaşıcılığı nedeniyle dünyanın birçok yerinde haftalar içinde dominant varyant olabileceğine dikkat çeken DSÖ yetkilisi, varyantın nüfusun büyük çoğunluğunun aşısız olduğu bölgelerde tehdit oluşturabileceğini belirtti.

Mahamud’un açıklamaları varyantın ilk kez tespit edildiği Güney Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden gelen verilerle paralellik taşıyor.

Fakat DSÖ yetkilisi Güney Afrika’nın genç nüfusu ve başka faktörler nedeniyle genele aykırı bir tablo ortaya çıkabileceğini vurgulayarak uyarmayı ihmal etmedi.

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