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Yaramazlara biraz batar!

Omicron’da hastaneye yatış riski Delta’nın üçte biri

Britanya’da geniş çaplı bir araştırmayla, corona virüsünün Omicron varyantı nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin Delta’nın yaklaşık üçte biri olduğu ortaya çıktı.

Omicron varyantı 24 Kasım’da ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmiş, ardından hızla dünyaya yayılmıştı.


Sağlık Güvenliği Ajansı ve Cambridge Üniversitesi’nin analizinde 528 bin 176 Omicron, 573 bin 12 Delta vakası incelendi.

Ülkede vaka sayısı daha bulaşıcı olan Omicron varyantının etkisiyle tırmanışa geçmiş, cuma günü 198 bin 846 vakayla rekor sayıya ulaşmıştı.

Hastaneye yatışlarda vaka artışına paralel bir atış yaşansa da hükümet yetkilileri yeni varyantın Delta’dan daha hafif geçen bir hastalığa neden olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca salgında diğer zirvelerin aksine solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı aralık boyunca sabit kaldı.

Analiz sonucunda aşıların Omicron’a karşı etkili olduğu da görüldü.

Araştırma, iki ve üç doz aşıdan sonra semptomatik veya asemptomatik Omicron vakaları için hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu ve aşılanmamış Omicron vakalarına kıyasla üç doz aşı olmuş hastalarda hastaneye yatış riskinde yüzde 81 azalma kaydedildiğini gösteriyor.

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