Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da umut veren gelişme

Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da yeni varyant kaynaklı dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığı düşüncesiyle bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Omicron varyantı 24 Kasım’da ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmiş, ardından hızla dünyaya yayılmıştı. Delta’dan daha bulaşıcı varyant birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor artışa neden olmuştu.

Hükümet kabine toplantısı sonrası salgının gidişatı, aşılanma oranları ve hastanelerdeki kapasite durumunu göz önüne alarak kısıtlamalarda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada “Bütün işaretler ülkede ulusal seviyede dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığını gösteriyor” dendi

Ayrıca Omicron varyantı yüksek oranda bulaşıcı olsa da önceki dalgalara göre hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğuna dikkat çekildi.

Güney Afrika şu anda beş dereceli Covid-19 kısıtlamalarının en düşük seviyesinde. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İç mekanlarda toplanma sınırı bin, dış mekanlar içinse 2 bin kişi olarak duyuruldu. İçki dükkanları 23:00’ten sonra da satış yapabilecek.

Halka açık yerlerde maske tamka zorunluluğu ise devam edecek.

Sağlık bakanlığı verilerine göre 20 Aralık haftasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 29,7 azaldı.

Güney Afrika 3,5 milyona yakın vaka ve 91 bin can kaybıyla Afrika’da salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri.