Diken

Yaramazlara biraz batar!

Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da umut veren gelişme

Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da yeni varyant kaynaklı dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığı düşüncesiyle bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Omicron varyantı 24 Kasım’da ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmiş, ardından hızla dünyaya yayılmıştı. Delta’dan daha bulaşıcı varyant birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor artışa neden olmuştu.


Hükümet kabine toplantısı sonrası salgının gidişatı, aşılanma oranları ve hastanelerdeki kapasite durumunu göz önüne alarak kısıtlamalarda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada “Bütün işaretler ülkede ulusal seviyede dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığını gösteriyor” dendi

Ayrıca Omicron varyantı yüksek oranda bulaşıcı olsa da önceki dalgalara göre hastaneye yatış oranlarının daha düşük olduğuna dikkat çekildi.

Güney Afrika şu anda beş dereceli Covid-19 kısıtlamalarının en düşük seviyesinde. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İç mekanlarda toplanma sınırı bin, dış mekanlar içinse 2 bin kişi olarak duyuruldu. İçki dükkanları 23:00’ten sonra da satış yapabilecek.

Halka açık yerlerde maske tamka zorunluluğu ise devam edecek.

Sağlık bakanlığı verilerine göre 20 Aralık haftasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 29,7 azaldı.

Güney Afrika 3,5 milyona yakın vaka ve 91 bin can kaybıyla Afrika’da salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri.

SON HABERLER

Biz işimize bakalım

Önümüzde yeni bir yıl var. Tavsiyem; sağlığımıza dikkat edelim, kendi işimize bakalım, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayıralım ve dolu dolu, doğruları ve yanlışları, güzellikleri ve zorluklarıyla hatırlanmaya değer bir yıl daha yaşayalım.

Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları

Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir. 

ORC’den yılın son anketi

ORC Araştırma’nın 2021’in son günlerinde düzenlediği ankete göre karasızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,8, CHP yüzde 25,1 oy oranına sahip.