İki Sinovac ve üçüncü doz BioNTech Omicron’a karşı daha az etkili

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Çin aşısı Sinovac’ın üzerine üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının uygulanması durumunda Omicron varyantına karşı daha düşük bağışıklık tepkisi oluştuğu görüldü.

Türkiye’de önce Çinli şirket Sinovac’ın inaktif olarak bilinen aşısı uygulanmaya başlamış, ardından ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech şirketlerinin üretttiği mRNA tekniğiyle geliştirilen aşı da devreye alınmıştı.

Üçüncü doz aşı hakkı için vatandaşlara iki aşıdan istediklerini seçme olanağı sunulmuştu.

ABD’deki Yale Üniversitesi ve Dominik Cumhuriyeti sağlık bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen araştırmada iki doz Sinovac aşısı ile bir doz Pfizer/BioNTech aşısının iki doz iki mRNA aşısına benzer antikor ürettiği görüldü.

Omicron’a karşı antikor seviyelerinin Delta’ya kıyasla 2,7 kat, orijinal varyanta kıyasla 6,3 kat daha düşük olduğu hesaplandı.

Henüz akran değerlendirmesinden geçmeyen araştırmanın yazarlarından Prof. Akiko Iwasaki, Sinovac aşısı yaptıranların Omicron’a karşı korunmada iki doz takviye aşıya ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Geçen hafta açıklanan bir Hong Kong araştırması da üç doz Sinovac’ın dahi Omicron’a karşı yeterince koruyucu antikor üretmediği sonucuna varmıştı.