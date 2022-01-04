Kulis: Erdoğan döviz mevduatları çözülmediği için kızgın

Halk Tv yazarı Barış Soydan’ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘döviz mevduatlarının erimemesi, hatta artmasından dolayı kızgın.’

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı hesapların devreye girmesiyle vatandaşların döviz hesaplarını bozmak için birbiriyle yarıştığını savunsa da Merkez Bankası (MB) verileri bunu teyit etmemişti.

MB verilerine göre 17-24 Aralık haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin yani şirketler ve vatandaşın toplam döviz mevduatı 238,9 milyar dolara ulaşarak yine rekor kırdı. Bu toplam mevduatın (TL+altın+döviz) yaklaşık yüzde 65’i yapıyor. Gerçek kişiler yani vatandaşın mevduatıysa geçen hafta sadece 136 milyon dolar düşüşle ve 146 milyar 80 milyona indi.

Bakan bugünkü konuşmasında vatandaşların kur korumalı TL mevduatlara ilgisinin yüksek olduğunu yinelese de açıklanan 84 milyar liralık rakam (6,3 milyar dolar) gerçek kişilerin toplam döviz hesaplarının yüzde 5’inden bile daha az.

‘Mobbingle TUİK’ten emekli edilen çalışanlar konuşabilir’

Soydan, halktv.com.tr’deki köşe yazısında ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, “Cumhurbaşkanı kızgın. Bu ürünü çalıştırmak için daha fazla ne gerekiyorsa acilen yapalım” dediğini duyduğunu kaydetti.

Soydan’ın aktardığı iddiaya göre vade, faiz marjı gibi bileşenlerde ne gibi değişikliklere gidilebileceği masaya yatırılmış.

Soydan ayrıca, ‘mobbingle Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) emekli edilen çalışanların muhalefetle temasta olduğunu’ söyledi.

Halk Tv yazarı şunları kaydetti: “Ankara’daki ekonomi çevrelerinde konuşulan ilginç bir bilgiyi daha aktarayım. Malum, enflasyonda şok bir yükseliş var; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün tüketici enflasyonunun yüzde 36’yı geçtiğini duyurdu. Enflasyon yüzde 40’a dayandığını göre TÜİK artık gerçek veriyi açıklamaya başladı mı? Ankara’da gerçek enflasyonun yüzde 55’in de üzerinde olduğu, geçtiğimiz aylarda yapılan makyajların bu gerçeğin üzerini kapattığı konuşuluyor.

Yakında bu konuda ilginç bazı bilgilerle karşılaşabiliriz. Kurumdan mobbing’le emekli edilen bazı eski çalışanların muhalefetle temasta olduğu ve hukuki destekle dava açma ihtimallerinin bulunduğu belirtiliyor. Mobbing davaları geçtiğimiz yıllarda enflasyon verisinin arka planında neler yaşandığını aydınlatır mı? Bekleyelim, görelim.”