Sekiz yıl Facebook’ta romantik ilişki yaşadığı ‘adam’ın ‘kuzini’ olduğunu öğrendi

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan bir kadın, sekiz yıl sanal ortamda ‘romantik bir arkadaşlık’ kurduğu kişinin ‘kuzini’ olduğunu anladı. Ve, büyük hayalkırıklığı yaşadı.

Fotoğraf: Daily Mail

Kirat Assi (42), Kasım 2010’da, Facebook üzerinden ‘Bobby’ adlı ‘bir doktor’la tanıştı. Avustralya’da yaşadığını ve evli olduğunu ifade eden, ‘fotoğraflarını’ paylaşan bu kişiyle arkadaş oldu. İlk tanıştıklarında bir çocuğu olacağını söyleyen Bobby daha sonra evliliğinin iyi gitmediğinden, karısıyla sorun yaşadığından yakınmaya başladı. Assi’nin, ‘arkadaş’ diye gördüğü bu kişiyle ilişkisi zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. İlişki sürerken sıradışı şeyler yaşandı.

Kasım 2013’te Bobby’nin vurulduğuna ve komaya girdiğine, Ocak 2014’te de öldüğüne dair bir mesaj geldi. Assi, sonradan hepsinin sahte olduğunu öğrendiği, Bobby’nin 39 arkadaşının yer aldığı bir Facebook grubundan davet aldı ve üye oldu. Öldüğüne dair mesajdan kısa bir süre sonra da yaşadığını, “Öldü” denmesinin nedeninin tanık koruma programına dahil edilmesi olduğu bilgisini aldı.

“Hepsi tuhaftı ama her tuhaf şeyde gruptaki arkadaşları da onaylıyordu; ben de inanıyordum” diyen Assi, Bobby’nin bu süreçte çok içki içtiğini ve intihara eğilimli olduğunu da öğrendi. 2015’te Bobby’nin beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde ikilinin sanal ortamda, 2013 kasımında kesilen iletişimi tekrar başladı. Sevgililer Günü’nde Bobby, Assi’ye ilanı aşk etti.

“Doktorlarının temmuza kadar ömür biçtiğini söyledi, Facebook grubundaki diğerleri de doğruladı. O nedenle zaten fiziksel bir ilişkim yok diye düşündüm ve karşılık verdim. Herkes onun bana çok aşık olduğunu söylüyordu” diyen Assi ve Bobby, eskisinden daha sık, her gün mesajlaşmaya başladı. Romantik ilişkinin adı ‘aşktı’ artık.

Bobby onun hayatına da karışıyordu. Örneğin, 2017’de mamografi çektirmesi gerektiğinde uzmanın erkek olmaması için diretti. Sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı radyodan ayrılan Assi’nin yeni bir iş bulmasını, çalışmasını istemedi.

Dedektif tuttu

‘İlişki ciddileşmeye başlayınca’ Assi, Bobby’yle yüz yüze görüşmek istedi. Ancak her seferinde bir bahaneyle karşılaştı. Bir seferinde kalp krizi geçirdiğini yazdı, bir seferinde işi, “Israr edersen intihar ederim” ifadesine kadar götürdü.

Bu durumdan şüphelenen Assi bir dedektif tuttu ve 2018’de, sekiz yıldır kuzini Simran Bogal tarafından kandırıldığını öğrendi. Yıllardır iletişim halinde olduğu kişi Avustralya’da yaşayan bir doktor değildi. Hesap sahteydi. ‘Bobby’ diye biri yoktu, hiç olmamıştı. Kuzininin yıllarını çaldığını, büyük bir travma yaşattığını söyleyen Assi polise gitti ama “Ortada suç yok” yanıtını aldı. Mahkemeye başvurdu ve kuzininden şikayetçi oldu; dava görülmedi.

“Ben o kaybettiğim yıllarda gerçek bir aşkı bulabilirdim. Ona içimi açtım, kimseye anlatmayacağım şeyleri anlattım. İşimi kaybettim. Sağlığım olumsuz etkilendi. Bunlara mı üzüleyim, kuzinimin benimle oyun oynadığına mı bilmiyorum” diyen Assi ‘catfishing’in ( bir kişinin bir sosyal ağ hizmetinde genellikle belirli bir kurbanı hedef alarak kurgusal bir kişilik veya sahte kimlik oluşturduğu aldatıcı bir faaliyet) ceza gerektiren suç sayılmasını istedi.

Assi, yaşadıkları ‘Tortoise Media’ adlı kuruluşun yapımcılığını üstlendiği ‘Sweet Bobby’ (Tatlı Bobby) adlı podcast serisinde paylaştı. Ve, herkesi, ‘sanal ortamdaki düzenbazlar’a karşı daha dikkatli olması konusunda uyardı. Hafta sonu da pazar günleri yayınlanan Sunday Times’a konuştu.