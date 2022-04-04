Akşam Postası / 4 Nisan 2022

ENAG: Martta yıllık enflasyon yüzde 142,63
Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart enflasyon oranını açıkladı.
Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu
Ekonomistlerden enflasyon yorumu: Gıdada hesap şüpheli; alım gücü dörtte bir eridi
Goldman ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti
CHP: Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz, asgari ücrete zam gelmeli
Nebati, bir türlü tutmayan enflasyon tahminlerine yenisini ekledi
Rusya’nın saldırısında ölen oğlunu bahçeye gömen Ukraynalı anne: Bir tabutu bile yok
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in eteklerindeki bir yerleşim biriminde yaşayan Irina Kostenko’nun hayatı, 10 Mart’ta altüst oldu. 24 Şubat’ta ülkeyi işgal eden Rusya’nın askerleri biricik oğlu Aleksey’i öldürdü.
Otomotiv pazarı tepetaklak: Satışlar üçte bir düştü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta yıllık yüzde 33,4 daraldı.
801 milyon dolar ‘gömülen’ Ankapark, iflasa rağmen tahliye edilemiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, geçen hafta iflas kararı resmen açıklanan Ankapark’ın işletici şirketin direnmesi nedeniyle tahliye edilemediğini söyledi.
TGB’nin ‘çuval geçirme’ eylemine dava: 14’er yıla kadar ceza istendi
İstanbul’da ABD donanmasına ait gemiden inen mühendisin başına çuval geçirmeye çalışan 17 kişiye 14’er yıla kadar hapis talep edildi.
Nisanda kira zammı en fazla yüzde 30
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan için kira artış oranı da netleşti: Yüzde 29,88.
Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ sözlerinden ‘alınan’ Erdoğan’dan yeni tazminat davası
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam teklifi ikinci kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.
‘Faizsiz konut’ için toplanan parayla Bentley marka otomobil alınmış
Birikimlerini ‘evim’ tipi şirketlere yatırıp ev veya otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin paralarıyla çok sayıda lüks otomobil alındığı ortaya çıktı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019’da başladığı görevinden bugün istifa etti.
Akşener’in kararı Ağıralioğlu’nu rencide etmiş
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki değişiklikten kendisinin haberinin olmadığını belirterek, bunun ‘rencide edici’ olduğunu söyledi.
Haftalık vaka haritası: Üç büyük kentte düşüş sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart’taki vaka yoğunluğu haritasını paylaştı.
Enerji ithalatı ‘tuzlu’ geldi: Dış ticaret açığı yüzde 75’ten fazla arttı
Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı martta yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolar oldu.
Bakan ‘Yüzde 98’i tamam’ dediği İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini söyledi.