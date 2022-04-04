Akşam Postası / 4 Nisan 2022

ENAG: Martta yıllık enflasyon yüzde 142,63

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart enflasyon oranını açıkladı.

Rusya’nın saldırısında ölen oğlunu bahçeye gömen Ukraynalı anne: Bir tabutu bile yok

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in eteklerindeki bir yerleşim biriminde yaşayan Irina Kostenko’nun hayatı, 10 Mart’ta altüst oldu. 24 Şubat’ta ülkeyi işgal eden Rusya’nın askerleri biricik oğlu Aleksey’i öldürdü.

Otomotiv pazarı tepetaklak: Satışlar üçte bir düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta yıllık yüzde 33,4 daraldı.

801 milyon dolar ‘gömülen’ Ankapark, iflasa rağmen tahliye edilemiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, geçen hafta iflas kararı resmen açıklanan Ankapark’ın işletici şirketin direnmesi nedeniyle tahliye edilemediğini söyledi.

TGB’nin ‘çuval geçirme’ eylemine dava: 14’er yıla kadar ceza istendi

İstanbul’da ABD donanmasına ait gemiden inen mühendisin başına çuval geçirmeye çalışan 17 kişiye 14’er yıla kadar hapis talep edildi.

Nisanda kira zammı en fazla yüzde 30

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan için kira artış oranı da netleşti: Yüzde 29,88.

Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ sözlerinden ‘alınan’ Erdoğan’dan yeni tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam teklifi ikinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

‘Faizsiz konut’ için toplanan parayla Bentley marka otomobil alınmış

Birikimlerini ‘evim’ tipi şirketlere yatırıp ev veya otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin paralarıyla çok sayıda lüks otomobil alındığı ortaya çıktı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019’da başladığı görevinden bugün istifa etti.

Akşener’in kararı Ağıralioğlu’nu rencide etmiş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki değişiklikten kendisinin haberinin olmadığını belirterek, bunun ‘rencide edici’ olduğunu söyledi.

Haftalık vaka haritası: Üç büyük kentte düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Mart’taki vaka yoğunluğu haritasını paylaştı.

Enerji ithalatı ‘tuzlu’ geldi: Dış ticaret açığı yüzde 75’ten fazla arttı

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı martta yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Bakan ‘Yüzde 98’i tamam’ dediği İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini söyledi.