Kılıçdaroğlu’ndan sözlerine ‘alınan’ Erdoğan’a: Beyefendi incinmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘incindiğini’ söyledi.

Görsel: Arşiv

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki konuşmasında ”Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş 31 Mart’taki paylaşımında da kendisine “Ben ekonomistim o vergi memuru” diye seslenen Erdoğan’a ”Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” yanıtını vermişti.

Her konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu ‘pas geçmeyen’ Erdoğan, ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle CHP liderinden davacı olmuştu.

‘Bizim memlekette tahsildara ‘tahsildar’ derler‘

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşarak “Gücenme…” diye yazdı.

CHP lideri, videoda şunları kaydetti: “Geçenlerde ‘şahsım’ her zamanki gibi bana hakaret edip kendisini ‘ekonomist’ ilan etti. Ben de ‘Olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun’ dedim. Beyefendi incinmiş. Hemen mahkemeye koşmuş. Bu tanıma ihtiyat-ı tedbir kararı çıkartmaya çalışıyor.

Bizim memlekette tahsildara ‘tahsildar’ derler. Çeteye de ‘çete.’ Hem gocunacak bir şey yok. Bak Türk Dil Kurumu ne diyor: Bir kimseye veya kuruluş adına para toplamakla görevli kimseye tahsildar denir. Ayıp olan şey, bunu halk için yapacağın yerde ‘beşli çete’ için yapman. Gücenme.”