Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ sözlerinden ‘alınan’ Erdoğan’dan yeni tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan’ın 2011’den bugüne kadar CHP liderine 50’ye yakın tazminat davası açtığını söylemişti. Çelik, 44 davanın 21’inin sonuçlandığını, yargının bu davaların yalnızca üçünde Erdoğan’ı haklı bulduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu’nun haksız bulunduğu tek davanın da AİHM’e götürüleceği açıklanmıştı.

Yeni davanın nedeniyse, Kılıçdaroğlu’nun 22 Mart’ta grup toplantısındaki konuşması ve 31 Mart’taki Twitter paylaşımı.

Kılıçdaroğlu, 22 Mart’taki konuşmasında ”Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısının adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş 31 Mart’taki paylaşımında da kendisine “Ben ekonomistim o vergi memuru” diye seslenen Erdoğan’a ”Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar!” yanıtını vermişti.

Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar! https://t.co/LEK4iNVh68 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2022

Ancak her konuşmasında Kılıçdaroğlu’nu ‘pas geçmeyen’ Erdoğan, NTV’nin haberine göre ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle davacı oldu.