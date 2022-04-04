İYİ Parti’den Soylu’ya ‘tavsiye’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, “Haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum” dedi.

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Dervişoğlu, partisinin İzmir il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, “Görülüyor ve anlaşılıyor ki, iktidar enflasyonda rakamlarla oynamaya devam ediyor ve bunun herhangi bir faydasının olmadığını da henüz idrak edebilmiş değil” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre enflasyon Mart’ta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Yıllık üretici enflasyonuysa şubatın ardından martta da üç haneli hesaplandı. Mart’ta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükseldi. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artışsa yüzde 9,19 oldu.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68’i bulduğunu kaydetmişti.

‘Soylu kendi işini yapsın’

Dervişoğlu’nun Soylu’ya ‘tavsiyesi’ ise şöyle: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya buradan sesleniyorum. Bize laf yetiştireceğine şemsiyeleri altına saklandığı, çete liderlerine laf yetiştirmesini söylüyorum. İYİ Parti’nin genel başkanına ve İYİ Partililere laf yetiştirmek yerine kendisini işini yapmaya davet ediyorum. Daha da ileri gidiyorum, haddini bilmesini ve edebini takınmasını buradan tavsiye ediyorum”

Aydın ve Yavuzağıralioğlu açıklaması

Gazetecilerin soruları üzerine İYİ Partili vekil, partisinin başkanlık divanındaki değişiklikleri ‘iç mesele’ olarak değerlendirdi.

Değişiklikler sonrası toplumdan farklı sesler yükseldiğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Dolayısıyla Koray Bey’in bir makamdan alınıp başka bir makama taşınmış olması kamuoyunda tartışıldığı kadar bizim partimizde tartışılmıyor. Koray Bey’in Divan’daki yerinin değişmesi O’na olan sevgimizi ve saygımızı azaltmaz.”

Kendisine teşkilat başkanlığı teklifi gelmesi halinde reddedeceğini de söyleyen Dervişoğlu, İYİ Partili Yavuzağıralioğlu’na da değinerek şunları dedi: “Çok yüksek enerji isteyen bir konudur bu. Yavuz Ağıralioğlu bey de bizim açımızdan kıymetli bir arkadaşımızdır. Partimizin TBMM’ye geldiği itibaren de Sözcü nitelikli sıfatları vardır. Ben onunla halef-selefim. Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü yaptı. yurt dışı Türklerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Yavuz Ağıralioğlu bey boşta birisi değil, partimizin milletvekilidir. Hala bulunduğu konum itibariyle de hem kendi adına hem de partisi adına mücadele verme ehliyetinden kaynaklı olarak söz söyleme salahiyetine sahiptir.”