Akşener’in kararı Ağıralioğlu’nu rencide etmiş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki değişiklikten kendisinin haberinin olmadığını belirterek, bunun ‘rencide edici’ olduğunu söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen günlerde partisinin Başkanlık Divanı’nda değişikliğe gitmiş, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na yeni görev vermemişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan İYİ Partili siyasetçi, ucu kendisine dokunacak radikal bir değişiklik olmayacağını duyduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, gerekçe belirtilmemesi için “Bu, çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici” derken, dört senedir Akşener’in yol arkadaşı ve kurmayı olduğunu kaydetti.

Daha önce de sonradan öğrenmiş

İYİ Partili siyasetçi, kararı Akşener genel idare kurulunda okuyunca öğrendiğini belirterek, daha önceden de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğünden alındığını da açıklandıklarında haberdar olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, Akşener’le görüşeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyeceğim ki varlığımdan mı, siyaset etme şeklimden mi ve hassasiyetlerimden mi… Neyi taşıyamadınız? Herkesin sığdığı Başkanlık Divanı’na Yavuz Ağıralioğlu niye sığamadı? Dört yıldır size, partimize ve arkadaşlarımıza hiç mahcubiyet yaşatmadım. Ağıralioğlu’nun kadro dışı bırakılması teşkilatımıza sorulsun. Bir kişi dese ki; ‘Gitsin!’ Mümkün değil! Bütün teşkilatın gardı düştü. Parti içinde mücadele etmem, delege hesabı yapmam, ilçeye adam vermem, kongrelere karışmam. Bu iradenizi nasıl anlamalıyım?”

İYİ Partili siyasetçi, ‘FETÖ’cüler, PKK’lılar ve HDP’lilerin ‘sevindiğini’ öne sürerek İYİ Parti’yi “HDP’yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan’ın gitmesi” zeminine çekmek isteyen herkesin ‘davul zurna çaldığını’ kaydetti.