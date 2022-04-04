Bakan ‘Yüzde 98’i tamam’ dediği İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini söyledi.

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AA’nın aktardığına göre İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, 31,5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı hattınınsa yüzde 87’sinin tamamlandığını belirtti.

Bakan, devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecinin ardından Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü dört ay içinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar hizmete açmayı hedeflediklerini anlattı.

Bakanın verdiği bilgiye göre hattın açılmasıyla İstanbul Havalimanı’na Kağıthane’den 24 dakikada, Göktürk’ten 12 dakikada, Esenler’den 45 dakikada, Taksim’den 41 dakikada, Zincirlikuyu’dan 33 dakikada, 4. Levent’ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

2019’da dönemin ulaştırma ve altyapı bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının 2020’de açılacağını duyurmuştu.

Aynı yıl İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu da hattın 2020’de açılacağını söylemişti.

İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018’de resmen açılmıştı.