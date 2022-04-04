Özel halk otobüsçülerinden ‘bedava akbil’ isyanı: Bakanlık bir elini cebine atsın artık

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası temsilcisi Ramazan Gürler, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bedava akbiller konusunda tepki gösterdi.

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İstanbul’da elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerineyse yüzde 40 zam teklifi bugün ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedilmişti.

Toplantı sırasında söz alan Gürler’in konuşmalarıysa sosyal medyada öne çıktı.

İBB’nin özel halk otobüslerinde yolcu başına 6 lira sübvansiyon uyguladığını söyleyen Gürler şunları dedi: “Ben yolcudan 5 TL alıyorum, İBB bana 11 TL ödüyor. Zorlanıyor. Biz her gün el pençe para istiyoruz. İBB’ye nereye kadar yükleneceğim?“

Gürler ayrıca Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisine de dönerek şöyle devam etti: “Allah aşkına kaç kalem ücretsiz yolcu taşıtıyorsunuz bize. Bir elinizi cebinize atın”

İmamoğlu’nun tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yükselen akaryakıt maliyetlerine rağmen ulaşım zamlarının engellenmesine tepki göstermişti: “İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.“