İstanbul’da ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam teklifi ikinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

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İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam istemiş, aksi halde kontak kapatılacağını bildirmişti. UKOME’nin 23 Mart’ta toplantısında da zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

‘Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi’ oy birliğiyle kabul edildi.

İmamoğlu’ndan tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden karara şu sözlerle tepki gösterdi: “İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.”