Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nisanda kira zammı en fazla yüzde 30


Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan için kira artış oranı da netleşti: Yüzde 29,88.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46 artarak yıllık yüzde 61,14 oldu. Bu oran, son 20 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.


Buna göre TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan için yüzde 29,88 oldu.

Ev sahiplerinin yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapma hakkı bulunmuyor. Taraflar karşılıklı anlaşırsa bu seviyenin altında zam yapmak da mümkün.

Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu

SON HABERLER

Meclis’in gündemi ‘ekonomiye ilişkin torba teklif’

Meclis Genel Kurulu bu hafta ekonomiye ilişkin 39 maddelik torba teklifin görüşmelerine başlayacak. Teklifin yasalaşması halinde muhtar maaşları net asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak da ‘etkin pişmanlık’ benzeri bir düzenleme getirilecek.