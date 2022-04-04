Nisanda kira zammı en fazla yüzde 30

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla nisan için kira artış oranı da netleşti: Yüzde 29,88.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının martta aylık yüzde 5,46 artarak yıllık yüzde 61,14 oldu. Bu oran, son 20 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Buna göre TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı nisan için yüzde 29,88 oldu.

Ev sahiplerinin yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapma hakkı bulunmuyor. Taraflar karşılıklı anlaşırsa bu seviyenin altında zam yapmak da mümkün.