Bir kadını zorla götürdüğü ara sokakta öldürüp kendini vurmuştu: Hastanede öldü

İstanbul’da, Kader Gökçe’yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede öldü.
Dün akşam, Esenyurt ilçesinde, Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçitteki merdivenlerden inen Gökçe, Çay tarafından zor kullanılarak ara sokağa götürülmüştü. 116. Sokak’ta Gökçe’ye silahla ateş eden Çay, intihar girişiminde bulunmuştu. Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çay’ın bugün öldüğü açıklandı.