TGB’nin ‘çuval geçirme’ eylemine dava: 14’er yıla kadar ceza istendi

İstanbul’da ABD donanmasına ait gemiden inen mühendisin başına çuval geçirmeye çalışan 17 kişiye 14’er yıla kadar hapis talep edildi.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul’daki Sarayburnu Limanı’na 2 Kasım 2021’de demirlemişti. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, gemi mühendisi Adrian Roman Tyrone’un başına çuval geçirildiğini duyurmuştu.
İstanbul başsavcılığı, gözaltına alınıp bırakılan 17 kişi hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, Eminönü Çarşısı’nı gezmek için gemiden ayrılan mühendisin kalabalık grup tarafından durdurularak etrafının sarıldığı, hareket etmesinin engellendiği ifade edildi.
‘Tepki göstermek için yaptık’
Sanıklar, Irak’ın Süleymaniye kentinde Türk askerinin başına çuval geçiren ABD’ye tepki için eylemi yaptıklarını söyledi.
AA’nın aktardığına göre savcılık, ‘birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan dört yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istedi.
Asliye ceza mahkemesi iddianameyi kabul etti. Yargılama gelecek günlerde başlayacak.
‘Çuval geçirme’ olayı nedir?
Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bir binbaşı komutasında karargah kuran 11 Türk askeri, 4 Temmuz 2003’te Amerikan 173’üncü Hava İndirme Tugayı’na bağlı askerlerin baskını sonucu başlarına çuval geçirilerek alıkonulmuştu. Askerler, 60 saat boyunca sorguya çekilmelerinin ardından serbest bırakılmıştı.