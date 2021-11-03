TGB’nin ‘çuval geçirme’ eylemine 17 gözaltı

İstanbul’da Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) bir ABD’linin başına çuval geçirmek istemesiyle ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul’daki Sarayburnu Limanı’na dün demirlemişti. TGB üyeleri, gemiden inen bir personelin başına çuval geçirildiğini duyurmuştu.
Valilik, TGB’nin eylemine dair şu bilgiyi verdi: “‘Liman Ziyareti’ kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.”
TGB daha önce İstanbul ve Adana’da benzer eylemler yapmıştı.
‘Çuval geçirme’ olayı nedir?
Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde bir binbaşı komutasında karargah kuran 11 Türk askeri, 4 Temmuz 2003’te Amerikan 173’üncü Hava İndirme Tugayı’na bağlı askerlerin baskını sonucu başlarına çuval geçirilerek alıkonulmuştu. Askerler, 60 saat boyunca sorguya çekilmelerinin ardından serbest bırakılmıştı.