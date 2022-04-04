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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 12 bin 647 vaka, 40 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 647 vaka, 40 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 236 bin 343 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958.

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