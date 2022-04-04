Son 24 saat: 12 bin 647 vaka, 40 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 647 vaka, 40 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 236 bin 343 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 958.
Yaramazlara biraz batar!
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında yıllık yüzde 33,4 daraldı.
Ekonomistler, enflasyondaki son rekorla ilgili olarak yanlış politikalardaki ısrara işaret ediyor. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, son 20 yılda böyle hızlı bir kaybın yaşanmadığını söyledi.
Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı mart ayında yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolar oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partideki değişiklikten kendisinin haberinin bulunmadığını belirterek, bunun ‘rencide edici’ olduğunu söyledi.