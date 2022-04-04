CHP: Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz, asgari ücrete zam gelmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK verilerine göre yıllık yüzde 61,14 ölçülen enflasyon için “Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz” dedi. Ağbaba, asgari ücrete zam talep etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu aylık yüzde 5,46, yıllıksa yüzde 61,14 açıkladı. Bu rakam, son 20 yılın zirvesi.

Yıllık üretici enflasyonu şubatın ardından martta da üç haneli hesaplandı. Martta üretici enflasyonu yüzde 114,97’ye yükseldi. Bu da Mart 1995’ten beri en yüksek seviye. Aylık bazda üretici fiyatlarındaki artışsa yüzde 9,19 oldu.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse söz konusu ayda yıllık enflasyon 142,68’e ulaştı.

‘Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizi’

Türkiye’de dört yıldır kriz yaşandığını ve bu krizin etkilerinin uzun yıllar hissedileceğini savunan Ağbaba, dünyada ekonomisi bu denli hızlı kötüleşen başka ülke olmadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi de eleştiren Ağbaba, tek haneli enflasyonun hayal haline geleceğini söyledi. Nebati enflasyonun ocakta pik yapıp düşüşe geçeceğini, Haziran 2023’e kadar da tek haneye ineceğini tahmin etmişti.

‘Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz’

Ağbaba şöyle konuştu: “ENAG’ın açıkladığı yüzde 142’lik enflasyon ekonominin uçurumdan yuvarlandığının en açık göstergesi. ENAG enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki arasında 81 puan üzerinde bir fark var. İki rakam arasındaki uçurum TÜİK’in her geçen ay manipülasyonda daha da ustalaştığını gösteriyor. Bu gidişle tek haneli enflasyon artık hayal ürünü bile olamaz. Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz.”

‘Asgari ücrete derhal ek zam yapılmalı’

Temel gıdalar başta olmak üzere iğneden ipliğe vatandaşların her gün yeni zamlarla karşılaştığını söyleyen Ağbaba, “Bu şartlarda vatandaşlarımızın özellikle asgari ücretli ile emeklinin hayatını sürdürebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Yetkililere çağrımızı yineliyoruz” dedi.