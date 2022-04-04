Ekonomistlerden enflasyon yorumu: Gıdada hesap şüpheli; alım gücü dörtte bir eridi

Ekonomistler, enflasyondaki son rekorla ilgili olarak yanlış politikalardaki ısrara işaret ediyor. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, son 20 yılda böyle hızlı bir kaybın yaşanmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu aylık yüzde 5,46, yıllıksa yüzde 61,14 verdi. Bu rakam, son 20 yılın da zirvesi.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse söz konusu ayda yıllık enflasyon 142,68’e ulaştı.

MB’nin politikalarının enflasyonda düşüşü getirmediğine dikkat çeken BlueBay Asset Management’tan Timothy Ash, manşet enflasyon, ÜFE ve çekirdek enflasyon göstergelerinin tamamının yükseldiğine dikkat çekti. Ash, MB’nin politikalarının enflasyondaki ana neden olduğunu Ukrayna savaşınınsa durumu sadece kötüleştirdiğini söyledi.

Eski MB başkan yardımcısı: İktisat kuramına ters

Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı Fatih Özatay, AKP döneminde enflasyonun seyrini paylaşarak ”İktisat kuramına ve en az 50 yıllık dünya deneyimine ters davranmaktan vazgeçmeli” dedi.

AKP döneminde tüketici enflasyonunun seyri



3 Kasım 2002: Genel seçim

Kasım 2002: %31.8



Ocak 2004-Aralık 2016: Ortalama %8.3



Şubat 2022 (Rusya-Ukrayna etkisi yokken): %54.4

Mart 2022: %61.1



İktisat kuramına ve en az 50 yıllık dünya deneyimine ters davranmaktan vazgeçmeli pic.twitter.com/4cFOGDYzZy — Fatih Özatay (@OzatayFatih) April 4, 2022

İktisatçı Sönmez: Gıdada artışın doğruluğu şüpheli

İktisatçı Mustafa Sönmez, harcamalarda yüzde 25 payı olan gıdada mart artışının doğru ölçülmediği görüşünde.

TÜİK'in, harcamalarda %25 payı olan gıdada Mart fiyat artışını doğru ölçtüğü çok şüpheli.

Mart'ta %4,7 artış ölçümü eksik olmalı.

Baksanıza meyve sebze artışı %1 bile olmamış! İşlenmiş gıdada artış %3,6. pic.twitter.com/7diHbsuepW — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 4, 2022

Gürses: Son 20 yılda böyle hızlı bir kayba tanık olunmadı

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, asgari ücretlilerin ve emeklilerin satın alma gücünün dörtte birinin eridiğini belirterek, son 20 yılda böyle hızlı bir kayba tanık olunmadığını söyledi.

Aylık ücret, maaş, yevmiye, gelir ile TL tasarruf, emeklilik fonu, alacaklar; üç ayda bunların satın alma gücünün yaklaşık dörtte biri eridi.

Son 20 yılda böyle hızlı bir kayıpa tanık olunmadı.

Bunu yaratanlar, düzeltilmesini de engelliyor, erteliyor. — Uğur Gürses (@ugurses) April 4, 2022

Demir: Asgari ücretin alım gücü 1000 TL eridi

Akademisyen Oğuz Demir, asgari ücretin ilk üç ayda 1000 TL eridiğini belirtti.

%5,46 aylık, %61,14 yıllık enflasyon. İlk 3 ay enflasyon %22,81..



İyi ki enflasyona ezdirmediler. Daha ilk 3 ayda asgari ücretin alım gücü yılbaşına göre 1000 TL eridi…



Emeklinin 2500 TL'sinin de 500 TL'si buharlaştı.



Enflasyon büyük beladır, başımıza sardılar… — Oğuz Demir (@droguzdemir) April 4, 2022

Akademisyen Yeldan: Bilime karşı mücadelenin bedeli

Prof. Dr. Erinç Yeldan, enflasyondaki yükseliş grafiğini ”Bilime, bilimsel akla ve bilimin gereklerine karşı yürütülen mücadelenin bedeli” notuyla paylaştı.

Bilime, bilimsel akla ve bilimin gereklerine karşı yürütülen mücadelenin bedeli pic.twitter.com/SayhMkTqvN — A Erinc Yeldan (@ErincYeldan) April 4, 2022

Dünya yazarı Oğuz: Normalleşme çok uzun zaman alacak

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, enflasyon rakamlarının ardından bugünkü yazısını paylaşarak ”Hiperenflasyon sürecindeki ülkemizin normalleşmesi çok uzun zaman alacak. Üstelik vicdanı dışlayan her adımda ekonomi daha da bozulacak. Tedbir? Ufukta görünmüyor. Nitekim bunca yanlıştan bir doğru çıkmaz” dedi.