Ekonomistlerden enflasyon yorumu: Gıdada hesap şüpheli; alım gücü dörtte bir eridi

Ekonomistler, enflasyondaki son rekorla ilgili olarak yanlış politikalardaki ısrara işaret ediyor. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, son 20 yılda böyle hızlı bir kaybın yaşanmadığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu aylık yüzde 5,46, yıllıksa yüzde 61,14 verdi. Bu rakam, son 20 yılın da zirvesi.
Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse söz konusu ayda yıllık enflasyon 142,68’e ulaştı.
MB’nin politikalarının enflasyonda düşüşü getirmediğine dikkat çeken BlueBay Asset Management’tan Timothy Ash, manşet enflasyon, ÜFE ve çekirdek enflasyon göstergelerinin tamamının yükseldiğine dikkat çekti. Ash, MB’nin politikalarının enflasyondaki ana neden olduğunu Ukrayna savaşınınsa durumu sadece kötüleştirdiğini söyledi.
Eski MB başkan yardımcısı: İktisat kuramına ters
Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı Fatih Özatay, AKP döneminde enflasyonun seyrini paylaşarak ”İktisat kuramına ve en az 50 yıllık dünya deneyimine ters davranmaktan vazgeçmeli” dedi.
İktisatçı Sönmez: Gıdada artışın doğruluğu şüpheli
İktisatçı Mustafa Sönmez, harcamalarda yüzde 25 payı olan gıdada mart artışının doğru ölçülmediği görüşünde.
Gürses: Son 20 yılda böyle hızlı bir kayba tanık olunmadı
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, asgari ücretlilerin ve emeklilerin satın alma gücünün dörtte birinin eridiğini belirterek, son 20 yılda böyle hızlı bir kayba tanık olunmadığını söyledi.
Demir: Asgari ücretin alım gücü 1000 TL eridi
Akademisyen Oğuz Demir, asgari ücretin ilk üç ayda 1000 TL eridiğini belirtti.
Akademisyen Yeldan: Bilime karşı mücadelenin bedeli
Prof. Dr. Erinç Yeldan, enflasyondaki yükseliş grafiğini ”Bilime, bilimsel akla ve bilimin gereklerine karşı yürütülen mücadelenin bedeli” notuyla paylaştı.
Dünya yazarı Oğuz: Normalleşme çok uzun zaman alacak
Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, enflasyon rakamlarının ardından bugünkü yazısını paylaşarak ”Hiperenflasyon sürecindeki ülkemizin normalleşmesi çok uzun zaman alacak. Üstelik vicdanı dışlayan her adımda ekonomi daha da bozulacak. Tedbir? Ufukta görünmüyor. Nitekim bunca yanlıştan bir doğru çıkmaz” dedi.